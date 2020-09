Peñarol estuvo poco fino y fracasó: nueve jugadores, tres titulares y solo uno brilla

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Poco pero bueno. Ese fue el objetivo en más de una ocasión en Peñarol, pero fueron escasas las veces en las que eso se concretó realmente.

A medida que el mercado de la temporada 2020 avanzaba, Diego Forlán seguía recibiendo jugadores en su plantel, algunos pedidos por él y otros que tal vez no eran solicitados por el entrenador, pero que se sumaban al equipo.

De esta manera, terminaron siendo nueve los jugadores que arribaron al conjunto aurinegro y, salvo el arco, para reforzar todas las zonas del campo.

Tres de ellos a la defensa, que finalmente fueron cuatro por la posición en la que terminó jugando Joaquín Piquerez; uno en el mediocampo interno, dos para jugar por las bandas y dos más para potenciar el ataque.

Santiago Rodríguez y Joaquín Piquerez en el clásico entre Nacional y Peñarol en el Centenario. Foto: Gerardo Pérez / El País.

Pero lo cierto es que de todos esos jugadores, solo tres son titulares actualmente y no cabe duda alguna que David Terans fue el que más le rindió al plantel aurinegro.

Dos jugadores que ya eran titulares con Diego Forlán y que repiten hoy con Mario Saralegui son Gary Kagelmacher y Joaquín Piquerez, quienes pueden estar un escalón por debajo de Terans, pero que pese a algunos pasajes mostraron un rendimiento regular.

Gary Kagelmacher. Foto: Marcelo Bonjour.

El zaguero se mostró firme ante la falta de Formiliano, pero no pudo repetir cuando le tocó jugar por la izquierda. El ex-River Plate dejó en claro que sube mejor de lo que defiende, pero eso no le impidió ser importante.

Otra situación particular es la de Krisztián Vadócz. Diego Forlán lo conocía, le dio su confianza y pidió que lo contrataran. Mostró buenos rendimientos al inicio de la temporada, con un buen balance e incluso un gran trato de pelota, pero poco a poco eso pareció perderse y terminó absorbido por la irregularidad aurinegra.

Matías Cóccaro y Krisztián Vadócz en el duelo entre MC Torque y Peñarol. Foto: Marcelo Bonjour.

Con Matías Britos también fue especial porque una lesión lo hizo esperar mucho por su debut. Sus primeros minutos fueron buenos, pero solo marcó un gol y nunca pudo encontrar regularidad en su juego y en los minutos.

Matías Britos en el triunfo de Peñarol frente a Cerro Largo. Foto: Nicolás Pereyra.

Capítulo aparte es el que integra a Juan Acosta, Robert Herrera, Denis Olivera y Christian Bravo, cuatro jugadores que son alternativas, pero que cuando tuvieron su chance no rindieron de la forma esperada pese a que los pocos minutos en ellos son evidentes.

De hecho, Saralegui les dio la chance de ser titulares a los cuatro en el duelo ante Montevideo City Torque y no fue su mejor partido ni el de Peñarol, al punto que los dos últimos jugaron solamente 45 minutos y fueron sustituidos.

Christian Bravo. Foto: Marcelo Bonjour.

Poco pero bueno. Esa frase que una vez más se volvió a repetir y que estuvo lejos de cumplirse en el mercado, donde la puntería aurinegra para las contrataciones volvió a fallar.

uno a uno Las altas de Peñarol 2020

Robert Herrera. 180 minutos en dos juegos. El zaguero rindió cuando jugó, pero no pudo ser habitual.



Gary Kagelmacher. 1003 minutos en 12 partidos. Por derecha fue de lo mejor, por izquierda no pudo repetir.



Juan Acosta. 180 minutos en dos juegos. Le jugó una mala pasada estar tanto tiempo sin jugar.



Joaquín Piquerez. 894 minutos en 11 partidos. Titular y de muy buena subida por la banda izquierda.



Krisztián Vadócz. 867 minutos en 13 juegos. De más a menos. Perdió la titularidad cuando salió Diego Forlán.



Denis Olivera. 86 minutos en cinco juegos. Jugó poco y poco también fue lo que mostró en cancha.



Christian Bravo. 258 minutos en siete juegos. En pocas ocasiones pudo mostrar su mejor arma: velocidad.



Matías Britos. 274 minutos en seis partidos. Anotó un gol, pero no pudo ser regular en su rendimiento.



el destacado David Terans

Acumula 14 partidos ya que solo faltó en el estreno de la temporada ante Cerro. Jugó 13 de ellos como titular y a eso hay que sumarle que tiene seis goles con la camiseta aurinegra.

Es el actual goleador de Peñarol y la contratación que más réditos le dio a Peñarol. La compañía de Xisco o del propio Britos puede ser lo que más extraña el atacante que sí combinó muy bien con Facundo Torres y Facundo Pellistri, quienes lo auxiliaron desde las bandas en el ataque aurinegro.

El festejo de Terans junto a sus compañeros en el Peñarol-Liverpool. Foto: Marcelo Bonjour.

El “Rey” juega y hace jugar y se ha puesto el equipo al hombro en varios de los juegos tanto en la Era Forlán como en la Era Saralegui, demostrando que eso no le pesa.

Se encargó de hacer los goles y también los golazos de Peñarol, aunque en algunos juegos se lo vio un tanto cansado por la seguidilla de encuentros. Entonces lo extrañó un equipo que lo tiene como figura.