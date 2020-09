Hubo varios jugadores de Peñarol que dejaron pasar una chance para jugar más

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Peñarol dejó de lado la chance de sumarse a los de arriba en el Torneo Apertura 2020 pensando en la Copa Libertadores y frente al Montevideo City Torque, Mario Saralegui puso un equipo prácticamente alternativo.

El entrenador, en esa rotación por la que optó para que los titulares lleguen en buenas condiciones al partido del martes frente a Colo Colo en Santiago de Chile, le dio la oportunidad a varios jugadores de mostrarse y de mostrarle al director técnico que puede contar con ellos. Pero muchos la desaprovecharon.

Si bien solamente salieron a la cancha dos de los habituales titulares (Kevin Dawson y Rodrigo Abascal), el carbonero no logró funcionamiento colectivo en la primera mitad y eso en gran parte se debió a los bajísimos rendimientos individuales de algunos jugadores a los que Saralegui les dio una cuota de confianza.

Vale destacar que Peñarol también tuvo la mala fortuna de que Nicolás Franco se lesionara a los 21’, pero en la ofensiva Denis Olivera hizo su estreno como titular y no mostró un rendimiento acorde a lo esperado.

Si bien el atacante de 21 años ya había tenido minutos en esta temporada, anoche no entró nunca en juego. Empezó bien con algunos robos en la salida de Franco Pizzichillo, pero luego no gravitó en absoluto. Se mostró perdido en la cancha y no volvió para jugar el segundo tiempo.

Por otra parte, Christian Bravo fue otro de los que dejó pasar una nueva chance en el equipo mirasol. El chileno de 26 años sigue sin poder demostrar el nivel que tuvo en Wanderers y que llamó la atención de Peñarol para contratarlo. Apenas logró servir un par de tiros de esquina con buenas pelotas al área de Montevideo City Torque, pero no más que eso y no salió a jugar el segundo tiempo.

Tampoco Matías De los Santos rindió en la medida de lo esperado jugando por detrás del “9” en la mitad de la cancha y fue sustituido en el entretiempo.

Pero no todos fueron malos rendimientos en el equipo de Mario Saralegui. Juan Acosta tuvo una correcta actuación por el lateral derecho, Robert Herrera no evidenció la falta de fútbol en la zaga central y en la mitad de la cancha el húngaro Krisztián Vadócz sí demostró que el técnico puede contar con él entre los titulares al igual que con el juvenil Agustín Álvarez Wallace.

De todas maneras, la floja actuación de varios futbolistas por los que Saralegui apostó para el partido de anoche dejó en claro que el nivel del plantel no es el que muchos esperaban y por eso el técnico deberá seguir trabajando pensando en el corto plazo.