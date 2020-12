Pablo Bengoechea explicó por qué se eligió a Mauricio Larriera como técnico de Peñarol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Peñarol presentó este jueves a Mauricio Larriera en el Estadio Campeón del Siglo y Pablo Javier Bengoechea, director deportivo del club mirasol, explicó todos los detalles de cómo se viene trabajando en su área y además, dio los pormenores de la elección del nuevo director técnico.

“Lo que más o menos quería manifestar en este momento hablándole principalmente a la gente de Peñarol que es a la que nos debemos desde hace unos días atrás que empezamos en el cargo y lo primero que les quiero decir es que me encuentro muy feliz en este lugar. Y me encuentro muy feliz por ver a gente muy feliz que merecía volver a la institución como lo es el compañero de ruta a partir de ahora Cedrés y como el ‘Indio’ Olivera, que es una gloria de nosotros y que lo vemos muy alegre cada vez que hablamos con él. Es impresionante la energía positiva que nos transmite con su emoción. Hasta nos sentimos con un poco de vergüenza de verlo tan emocionado. Qué lindo encontrarse con gente que quiere tanto a la institución”, dijo el “Profesor” en el comienzo de su discurso.

De inmediato, el riverense de 55 años contó cómo comenzó el trabajo en el área deportiva: “Cuando hablamos con el presidente y con los consejeros, a quienes le agradecemos el trato y la cantidad de horas que hemos estado juntos, llegamos a que todas las decisiones se explican por qué y se toman basadas en un razonamiento. Aquí no hay ningún tipo de capricho de ninguna parte. Pero empezamos comunicándole al presidente que como ellos estaban en el club este semestre, la decisión sobre dos compañeros de vida que conocemos hace más de 30 años como Mario Saralegui y Ruben Paz fuera de ellos porque tenían más argumentos que nosotros para pensar en el futuro. Y de común acuerdo con Cedrés y con el ‘Indio’ apoyábamos la decisión que se tomara. O sea, si era el momento de que ellos siguieran en el club, encantados. Si era el momento, en base de un análisis, de cambiar el cuerpo técnico, nosotros también apoyábamos esa postura. Este equipo siempre va a respaldar las decisiones del presidente y del Consejo Directivo porque estamos acá para sumar y muy feliz de que sea así”.

Por otra parte, Bengoechea remarcó que “también le pedimos al presidente que había otras charlas que él tenía que tener y en este caso era con Diego Aguirre porque había sido nombrado por uno de los candidatos a la presidencia con mucha historia en el club como lo es Juan Pedro (Damiani) y el presidente tuvo esa conversación, nosotros también y sin ningún tipo de problemas en caso que fuera el elegido para estar esta temporada pero no era el momento, pero no por nosotros. Que quede bien claro por si alguno interpreta mal”.



Pablo Javier Bengoechea. Foto: Leonardo Mainé.

El agradecimiento a Diego Forlán

Pablo Javier Bengoechea se comunicó con Diego Forlán y se reunió con el exentrenador de Peñarol, algo que el riverense valoró muchísimo porque le permitió recabar información de cómo “Cachavacha” había armado el plantel mirasol.

Pablo Javier Bengoechea y Diego Forlán. Foto: Archivo El País.

“Algo que destacamos muchísimo es la actitud que tuvo Diego Forlán de recibirnos para nosotros tener más herramientas para juzgar cómo él formó el plantel y su versión sobre ese plantel. Le agradecemos su amabilidad, su don de gente y su cariño hacia Peñarol”, dijo el director deportivo.

“Algo que destacamos muchísimo es la actitud que tuvo @DiegoForlan7 para nosotros tener más herramientas para juzgar cómo él formó el plantel, su versión sobre ese plantel y agradecemos su amabilidad, don de gente y su cariño hacia #Peñarol”, remarcó @BengoecheaPJ pic.twitter.com/HqvVo7aoDn — Enrique Arrillaga (@arrillagae) December 31, 2020

Los técnicos del exterior y el acercamiento con Poyet



El director deportivo de Peñarol habló acerca de cómo fue el manejo con los nombres de entrenadores que hoy en día están en el exterior, pero eso se transformó en un impedimento: “A algunos los veíamos con un buen perfil como para llegar a la institución, pero todas charlas sin prometer nada. Pero sí intentando explicar cómo se venía nuestra temporada porque estamos en una emergencia ya que en 50 días se define un campeonato. Todo eso se lo hicimos saber. Pero obviamente las medidas del Gobierno que fueron después de mantener algunas charlas con diferentes entrenadores mermaron esas posibilidades porque tendrían que llegar el 11 de enero al país y recién el 19 podían entrenar al equipo. Ahí quizás ya van dos fechas del Clausura y por eso creíamos que no era lo conveniente”.

Gustavo Poyet estuvo muy cerca de ser el entrenador de Peñarol.

De todas maneras, hubo una excepción y fue la de Gustavo Poyet, quien estuvo muy cerca de ser el técnico de Peñarol. En tal sentido, Bengoechea explicó que “él tenía un pasaje marcado para volver a Uruguay el 4 de enero y estamos muy felices de reencontrarnos en algunas charlas con Gustavo porque lo conocemos desde la época de futbolista y le agradecemos muchísimo todo lo que hizo para intentar venir a la institución. Lo valoramos muchísimo. Con él la dificultad fue la de los colaboradores.

“Con todos los que hemos charlado hemos tenido una muy buena relación y nos encantó el sentimiento y el valor que le dan a Peñarol que eso es lo primero que siempre vamos a valorar”, remarcó el “Profesor”.



Pablo Javier Bengoechea y las charlas con diferentes profesionales, la posibilidad cierta de Gustavo Poyet y el por qué de la elección de Mauricio Larriera como entrenador de #Peñarol para el 2021 pic.twitter.com/4GxYnNv90k — Enrique Arrillaga (@arrillagae) December 31, 2020

¿Por qué Mauricio Larriera?

Pablo Javier Bengoechea, papeles en mano, explicó cómo se llevó a cabo la elección de Mauricio Larriera como entrenador del equipo mirasol de cara al 2021: “Peñarol en sus últimos años ha formado su plantel con gente de gran trayectoria que viene de jugar muchos año en Europa y llegan a nuestra querida institución. Eso pasó en los últimos tiempos con muchos futbolistas. Entonces precisábamos un técnico que sí tenía esa experiencia, era mucho mejor porque se trata de jugadores acostumbrados al gran nivel. Mauricio tuvo la suerte de vivir eso en la selección de Paraguay como a mí me tocó cuando era ayudante de Markarian y uno tiene contacto con jugadores de muchísima trayectoria que si no sos ayudante es muy difícil que lo tengas ya que es muy difícil trabajar con esa clase de futbolistas. Por eso precisábamos a alguien con esa experiencia”, dijo el director deportivo.

El riverense contó también más aspectos en la selección del entrenador y remarcó que “buscábamos también a alguien que estuviera acostumbrado a tratar con jugadores jóvenes porque esa es nuestra gran meta: darle mucho valora s futbolistas que se forman en Peñarol y eso es algo que vamos a intentar que ocurra siempre. En igualdad de condiciones y no quiero ser prisionero de lo que digo, le vamos a dar mucho valor al futbolista criado en nuestra institución. Eso va a ser a partir de marzo cuando haya posibilidades en un periodo de pases. Otra característica que buscamos ya que se empieza a entrenar el 5 de enero y se comienza a competir el 16 en un campeonato muy importante para nosotros porque lleva el nombre de la gloria máxima que tenemos en la institución como ‘Tito’ Gonçalves, queremos razonar y tener un entrenador que este empapado de lo que va a ser el Clausura y en esas condiciones Mauricio calzaba porque había dirigido el apertura a, porque los equipos que va a enfrentar en estos 50 días ya los enfrento porque son los mismos rivales del apertura, no cambian, ni cambia sus planteles”.

Mauricio Larriera en el Estadio Campeón del Siglo. Foto: Leonardo Mainé.

Pero no todo fue color de rosa para elegir al nuevo director técnico. Siempre surgen debilidades y amenazas más allá de que priman, por supuesto, las fortalezas. Y Peñarol no fue la excepción ya que a Larriera le faltaba algo: conocer el plantel carbonero.

Fue así que Bengoechea explicó cómo se llegó a una solución: “Teníamos una dificultad: el conocimiento del plantel de Peñarol. Y ahí le agradecemos mucho a Darío Rodríguez, siempre dispuesto a colaborar con todos nosotros en lo personal y principalmente con la institución. Él estaba en otro cargo en el club pero ya fue ayudante en su carrera, ya lo vivió y no es una persona que desconozca ese puesto. Entonces lo va a acompañar a Mauricio para acelerar con el conocimiento del plantel”.

“Todas las decisiones se explican por qué y se toman basadas en un razonamiento. Aquí no hay ningún tipo de capricho de ninguna parte”, contó @BengoecheaPJ aclarando también cómo se dio la salida del anterior cuerpo técnico de #Peñarol pic.twitter.com/8yAefQAZSa — Enrique Arrillaga (@arrillagae) December 31, 2020

Por otra parte, el director deportivo subrayó que “creemos que las decisiones que se tomaron fueron muy buenas para el momento que vivimos. ¿Eso asegura ganar? No. Todos los que jugamos al fútbol sabemos que es imposible asegurar una victoria. Y la historia de nuestro club lo dice. Muchas veces cuando se contratan entrenadores antes de llegar a Peñarol no habían sido campeones del Uruguayo. Llegan a Peñarol, una institución tan grande y siempre con tan buenos jugadores, que no es que sea fácil ser campeón con Peñarol, pero la historia lo dice que anda cerquita siempre. Entonces tenemos esa tranquilidad”.

Cómo último punto, Pablo Javier Bengoechea repasó un poco de la historia reciente para sustentar su decisión y cerró diciendo que “revisando los últimos 35 años de nuestra institución porque como lo decía nuestro presidente desde el 85 para atrás aquí estaría sentado el señor Hugo Bagnulo o el señor Roque Gastón Máspoli apagando este incendio y no puede ser. No tenemos en este momento esa posibilidad. Y de los 35 años que me fijé y mucho año por año en la institución ha llegado gente que nunca había sido campeón uruguayo y lo logró. Hoy son glorias en la institución. Entonces para nosotros eso no es algo tan complicado que nos digan ‘nunca salió campeón’. Si nunca dirigió a Peñarol. Es bravo salir campeón sin dirigir a esta institución. Todos los que llegamos a esta institución éramos de una manera y la gloria de este club nos hace irnos de otra. Como lo dijo Mauricio y también lo mencionó el presidente, empezamos un sueño, un sueño en el que nuestra prioridad es festejar todos juntos tras la primera competencia que vamos a tener”.