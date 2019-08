D'Onofrio sobre De la Cruz: "¿Sabés lo que es provocar a un uruguayo? Ahora banquenselo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nicolás De la Cruz vivió un miércoles movido en Paraguay, en el día previo al partido de River Plate contra Cerro Porteño por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El jugador uruguayo quedó en libertad absoluta luego que el juez Alcides Corbeta levante la declaración de rebeldía y captura, hecha a raíz del pedido del fiscal paraguayo Juan Carlos Ruiz por una presunta agresión contra un policía en 2016.

Luego de solucionado el asunto, el presidente del club millonario declaró ante la prensa presente. Consultado sobre si todo esto será una motivación para el mediapunta de 22 años, Rodolfo D'Onofrio afirmó: "No me cabe la menor duda. ¿Sabés dónde quiere la revancha de lo que le pasó en la mañana de hoy, que está dentro de la justicia? En la cancha la quiere De la Cruz, no sabés lo que hicieron. ¿Sabés que es provocar a un uruguayo? Ahora bánquenselo".

#DataSports | Rodolfo D'Onofrio: "¿Sabés dónde quiere De La Cruz la revancha? En la cancha. No sabés lo que hicieron. ¿Sabés lo que es provocar a un uruguayo? Bueno, ahora banquenselo" pic.twitter.com/tuywKlziun — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) August 28, 2019

"Él está perfectamente bien, con una tranquilidad absoluta. Sólo perturbó un poco su descanso y los mates que se toma a la mañana", comentó además el presidente.

River visitará a Cerro Porteño este jueves a las 19:15 horas en el Estadio La Nueva Olla de Asunción por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2019, luego de la victoria 2-0 del millo en El Monumental de Buenos Aires. En el partido de ida, De la Cruz había sido responsable del primer gol, al haber recibido una falta en el área para el gol de penal de Ignacio Fernández.