Copa América: ¿Qué necesita Uruguay en la última fecha para no cruzarse con Brasil?

Se acerca el comienzo de los cuartos de la Copa América, pero aún queda una fecha completa. Uruguay clasificó y dejó a Bolivia afuera, pero aunque le falta el último partido ante Paraguay, ya tiene en cuenta la siguiente fase, donde se cruzarán ambos grupos. Y allí el el objetivo es evitar a Brasil.

El dueño de casa quedó como el líder del grupo B con nueve puntos e inalcanzable, por lo que ya es sabido que deberá enfrentarse al cuarto del grupo A, lugar en el que se encuentra la selección uruguaya luego de la victoria 2-0 de Paraguay sobre Chile.

Con esta fecha finalizada, la tabla del grupo A quedó así: Argentina 7, Paraguay 6, Chile 5 y Uruguay 4.

¿Qué tiene que hacer para evitar a Brasil?

Como Paraguay derrotó a Chile, Uruguay está obligado a empatar el lunes ante Paraguay para quedar al menos tercero, porque de no ser así se mantendría cuarto y enfrentaría a Brasil en la próxima fase. La ventaja del triunfo del equipo de Eduardo Berizzo es que Chile ya no molesta a la Celeste (diferencia de gol +1) porque en la última fecha tiene libre y su saldo de goles es negativo (-1). No obstante, eso solo libraría a Uruguay de cruzare en la siguiente fase con Brasil, pero en caso de pasar a semifinales, le vería la cara allí.

Para poder esquivar al máximo rival del torneo hasta la final Uruguay debería ganarle a la Albirroja el lunes y quedar segundo.



Y aunque parezca increíble, la Celeste podría terminar primera en la tabla del grupo A. Si gana y Argentina (saldo +2) pierde con Bolivia, sin importar el marcador final en ambos partidos igualará en puntos (7) a la Albiceleste, pero la superarí en saldo de goles.