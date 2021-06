Copa América 2021: cuándo empieza, días, horarios, sedes y fixture completo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Entre el 13 de junio y el 10 de julio, el continente vivirá una de sus grandes fiestas del fútbol con la disputa de la Copa América. Y más allá de los partidos de Uruguay, la expectativa llega a cada uno de los encuentros en un certamen que además presentará la novedad de ser con solamente dos grupos.

En el Grupo A estarán Uruguay, Argentina, Bolivia, Chile y Paraguay, mientras que el Grupo B está integrado por Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Serán cuatro los equipos clasificados por zona y allí se conocerán los cruces de cuartos de final.

Conocé el fixture completo con hora (de Uruguay), día y sede de cada partido de la Copa América:

Fecha 1:

DOMINGO 13 DE JUNIO:



Grupo B:

- Brasil vs. Venezuela / 18:00 hs. (Brasilia)

- Colombia vs. Ecuador / 21:00 hs. (Cuiabá)



LUNES 14 DE JUNIO:



Grupo A:

​- Argentina vs. Chile / 18:00 hs. (Río de Janeiro)

- Paraguay vs. Bolivia / 21:00 hs. (Goiania)

Fecha 2:

JUEVES 17 DE JUNIO:



Grupo B:

- Colombia vs. Venezuela / 18:00 hs. (Goiania)

- Brasil vs. Perú / 21:00 hs. (Río de Janeiro)



VIERNES 18 DE JUNIO:



Grupo A:

​- Chile vs. Bolivia / 18:00 hs. (Cuiabá)

- Argentina vs. Uruguay / 21:00 hs. (Brasilia)

Fecha 3:

DOMINGO 20 DE JUNIO:



Grupo B:

- Venezuela vs. Ecuador / 18:00 hs. (Río de Janeiro)

- Colombia vs. Perú / 21:00 hs. (Goiania)



LUNES 21 DE JUNIO:



Grupo A:

- Uruguay vs. Chile / 18:00 hs. (Cuiabá)

- Argentina vs. Paraguay / 21:00 hs. (Brasilia)

Fecha 4:

MIÉRCOLES 23 DE JUNIO:



Grupo B:

- Ecuador vs. Perú / 18:00 hs. (Goiania)

- Brasil vs. Colombia / 21:00 hs. (Río de Janeiro)



Grupo A:

- Bolivia vs. Uruguay / 18:00 hs. (Cuiabá)

​- Chile vs. Paraguay / 21:00 hs. (Brasilia)

Fecha 5:

DOMINGO 27 DE JUNIO:



Grupo B:

- Brasil vs. Ecuador / 18:00 hs. (Goiania)

- Venezuela vs. Perú / 18:00 hs. (Brasilia)



LUNES 28 DE JUNIO:



Grupo A:

- Uruguay vs. Paraguay / 21:00 hs. (Río de Janeiro)

- Bolivia vs. Argentina / 21:00 hs. (Cuiabá)