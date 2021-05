Nacional reveló que cinco de sus futbolistas fueron reservados para la Copa América

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Oscar Tabárez dio a conocer este viernes la nómina de 24 futbolistas uruguayos que actúan en el exterior que fueron reservados con vistas a la doble fecha de Eliminatorias. Al mismo tiempo, anunció que la semana próxima, cuando se haga la citación definitiva, comunicará los de los jugadores que actúan en el ámbito local.

La AUF tiene previsto para entonces revelar los convocados tanto para Eliminatorias como para la Copa América, por lo cual será una lista ampliada a casi 50 nombres. Sin embargo, Nacional se adelantó al anuncio oficial de la Celeste y anunció que cinco de los integrantes de su plantel principal han sido reservados para el torneo continental.

Sorprendió que poco antes de la hora 16 de este sábado la institución tricolor publicara por sus redes sociales los nombres de estos jugadores: Sergio Rochet, Agustín Oliveros, Gabriel Neves, Camilo Cándido y Christian Almeida.

Lo de Rochet no sorprende para nada, porque de hecho se aguarda que su nombre figure en la lista de convocados para las Eliminatorias como tercer arquero, ya que del exterior Tabárez solo reservó a dos: Fernando Muslera y Martín Campaña.



Tampoco extraña que estén Oliveros y Neves, ya que estuvieron en la anterior convocatoria y jugaron. En el caso del volante tuvo minutos en el triunfo 3-0 en Colombia, en tanto el defensa fue titular como lateral izquierdo en la caída 2-0 en casa ante Brasil.

El arco celeste vuelve a ser ocupado por su dueño desde 2009: Fernando Muslera By Daniel Rosa MIRA TAMBIÉN El arco celeste vuelve a ser ocupado por su dueño desde 2009: Fernando Muslera

Distinto es el caso de Cándido y Almeida, que nunca han estado en una citación de la selección. Eran futbolistas que venían siendo seguidos por el cuerpo técnico celeste por sus rendimientos en Liverpool, pero no habían sido reservados ni convocados.

Si bien siempre es bueno para un club que sus futbolistas sean considerados de selección, en este caso particular de 2021 también puede ser un tanto complicado, porque como el Apertura se seguirá disputando durante la Copa América, los que sean convocados no estarán a la orden para defender al club en el torneo local.

No obstante, que sean reservados no significa que estén en la nómina de los que viajarán a Argentina a jugar la Copa América, pues la lista es amplia para tomar recaudos en caso de que se produzcan muchos casos de COVID-19. Este no debería ser un problema porque los jugadores uruguayos al menos llegarán inmunizados al torneo continental. Por lo tanto, los que queden reservados podrán ser llamados, pero permanecerían en Uruguay.