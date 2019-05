Mundial sub 20: Noruega, rival de Uruguay, ya tiene su lista de convocados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

No entraron por la puerta grande, pero la forma en la que llegaron al Mundial sub 20 les permitió confirmar que serán un adversario peligroso. Duro. Difícil de vencer. Noruega, el combinado que llegó a Polonia 2019 por vencer en el repechaje a Inglaterra y que será el oponente de Uruguay en el debut ya tiene a sus 21 jugadores.

El DT Pal Arne Johansen, líder del grupo que protagonizó la gran sorpresa en la fase de clasificación porque en el Campeonato Europeo Sub 19 derrotó 3-0 a la vigente campeona del mundo, la que no podrá defender el título, presentó a su plantel en ceremonia en la que se repasó diversas etapas de la preparación del combinado.



Ese no fue el único cotejo en el que los Vikingos demostraron su singular personalidad. Previamente, Noruega quedó tercera en su grupo, por detrás de Portugal e Italia porque en la prórroga del cotejo. Los finlandeses vencían 2-1 y en dos minutos recibieron dos goles.



Pal Arne Johansen, el conductor de los Vikingos tiene una gran fe en su equipo. “Este es un grupo que tiene una unión muy fuerte y cuenta con una voluntad absoluta para superar los obstáculos. Estas características nos han llevado hasta el Mundial y también será algo que nos caracterice en el certamen”.

Los 21 de Noruega.

Markus Olsen Pettersen, Christian Borchgrevink, John Kitolano, Lars Ranger, Leo Ostigard, Adnan Hadzic, Hugo Vetlesen, Emil Bohinen, Kristian Thorstvedt, Eman Markovic, Jens Hauge, Julian Faye lund, Erik Arnebrott, Ulrik Fredriksen, Nicholas Mickelson, Tobias Berkeeiet, Hakon Evjen, Tobias Svendsen, Erling Braut Haaland, Tobias Christensen y Ola Brynhildsen.