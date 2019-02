Acá trabaja un amigo: la sub 20 ya conoce a sus rivales del Mundial y uno es Honduras

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Quitando a los otros cinco cabezas de serie a los tres sudamericanos, había 15 equipos que podían tocarle a la selección uruguaya sub 20 en la fase de grupos del Mundial de Polonia. Solo una de esas selecciones tiene al frente de un nuevo proceso al entrenador que clasificó a la Celeste a la Copa del Mundo. Y nos tocó.

Dentro de un grupo que inicialmente parece accesible, se encuentra Honduras, una selección que se clasificó en cuarto lugar el año pasado durante el Campeonato Sub 20 de la Concacaf bajo la batuta del entrenador Carlos Ramón Tábora. El director técnico de 54 años sigue al frente de los juveniles, pero ahora tiene a Fabián Coito como líder del proceso de selecciones hondureñas.



Es claro que todo se va a resolver en la cancha, pero ahora ya no se va a jugar contra Honduras, sino también contra una selección que tendrá más información que cualquier otra que pueda enfrentarse a Uruguay en este Mundial. Los juveniles hondureños sabrán cómo juegan sus rivales de celeste y cómo piensa el cuerpo técnico rival y eso, en torneos tan parejos como los mundiales, no es algo para desestimar.



El equipo de Gustavo Ferreyra se enfrentará a Honduras en la segunda fecha del Grupo C el lunes 27 de mayo.



¿Qué tiene Honduras para hacerle daño a Uruguay? Entre los futbolistas más destacados se encuentra el delantero Josué Villafranca, que defiende al Motagua, que en el torneo de la Concacaf anotó siete de los 31 goles hondureños en toda la competición, aunque en la fase final, en que Honduras sumó solo un punto, anotó un tanto.



¿Coito dará a Tábora información detallada del funcionamiento de la selección a la que llevó al Mundial? ¿O lo dejará trabajar e intentar descubrir las virtudes y falencias de los celestes por su propia cuenta?

El debut.

Selección sub 19 de Noruega. Foto: UEFA.

El primer partido de la Celeste por el Grupo C del Mundial será el viernes 24 de mayo ante Noruega. ¿Qué se sabe del único europeo del grupo? Primero: que eliminó a un campeón. En 2017, el campeón del mundo sub 17 fue Inglaterra. Esa misma generación fue al Europeo sub 19 de 2018 con chapa de candidata, pero no pudo ni con Ucrania ni con Francia, terminando tercera en el Grupo B. La quinta plaza europea la disputó ante el tercero del Grupo A: Noruega. El equipo escandinavo dio la sorpresa y se despachó con una goleada 3-0 ante los ingleses, dejándolos sin Mundial y metiéndose en su lugar por la ventana.



En ese torneo se destacaron cuatro futbolistas y tres de ellos siguen jugando en su país: el lateral derecho Christian Borchgrevink (dio dos asistencias y anotó un gol) del Valerenga, el mediocampista Eman Markovic (dos goles) del Zrinjski bosnio, y los delanteros Jens Petter Hauge (dos goles) del Bodø Glimt y Erik Botheim (dos goles) del Rosenborg.



La tercera selección con la que deberá enfrentarse Uruguay es la campeona de Oceanía: Nueva Zelanda. Esta generación de los “All Whites” fue campeona del torneo continental sub 17 de 2016 y del sub 20 el año pasado, aunque, como se sabe, la diferencia tanto en calidad futbolística como a nivel de infraestructura entre los neozelandeses y el resto de las selecciones oceánicas es enorme.

Selección sub 20 de Nueva Zelanda. Foto: Phototek.

En el torneo de la OFC de 2018, se destacaron los delanteros Max Mata (cinco goles y que acaba de ser fichado por el Grasshopper de Suiza para su plantel juvenil) y Charles Spragg (cuatro goles), que desde julio del año pasado juega en los Wisconsin Badgers de la Universidad de Wisconsin (EE.UU.).

Los viajes. Uruguay debutará en el estadio Estadio Widzew Lódz de Lódz, de ahí viajará al Arena Lublin de la ciudad homónima y volverá a Lódz para el cierre del grupo.



De un lugar a otro hay una distancia de 236 kilómetros que, en avión, se puede completar en 45 minutos.



Si el equipo de Ferreyra logra avanzar a octavos de final, tiene tres opciones: si sale primero vuelve a Lublin; si queda segundo se mantiene en Lódz; y si finaliza entre los mejores terceros, debe viajar a Gdynia, donde tendrá que recorrer 350 kilómetros. Un chárter tarda unos 50 minutos en llegar allí en condiciones normales.

Los grupos.

Grupo A

Polonia

Colombia

Tahití

Senegal

Grupo B

México

Italia

Japón

Ecuador

Grupo C

Honduras

Nueva Zelanda

Uruguay

Noruega

Grupo D

Catar

Nigeria

Ucrania

Estados Unidos

Selección sub 20 de Honduras. Foto: La Tribuna.

Grupo E

Panamá

Malí

Francia

Arabia Saudita

Grupo F

Portugal

Corea del Sur

Argentina

Sudáfrica