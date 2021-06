Marcelo De Souza: "Era normal que los grandes se enfrentaran internacionalmente"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Octubre del año 1999, fase de grupos de la Copa Mercosur: día del último clásico que disputaron Nacional y Peñarol por una competencia internacional. Finalizó 2 a 1 y el mirasol disfrutó de la victoria. "Recuerdo una jugada que teníamos preparada; fue el segundo gol y lo hizo el “Tony” Pacheco. Venía el centro hacia mí y yo se la bajaba a él. Lo practicamos mucho tiempo y se dio la oportunidad de que saliera justo en un partido tan importante como era ese clásico con el que sellamos la clasificación y dejamos por el camino al tradicional rival", recordó Marcelo De Souza, uno de los 22 protagonistas del encuentro.

Gabriel Álvez recordó los "muy friccionados" clásicos de hace 22 años por la Mercosur By Nahuel Casuriaga MIRA TAMBIÉN Gabriel Álvez recordó los "muy friccionados" clásicos de hace 22 años por la Mercosur

Lo primero que se le vino a la cabeza al exmediocampista aurinegro cuando se enteró de la noticia fueron "los recuerdos de aquellos tiempos", cuando "era normal entonces que los equipos grandes de Uruguay se enfrentaran internacionalmente".

"Recuerdo también estar conversando o viendo la televisión cuando se hablaba de un posible cruce y que pasaran las imágenes de ese clásico. Son recuerdos bonitos que uno los tenía ahí guardados y que afloran nuevamente con todo esto que está pasando", expresó De Souza en diálogo con Ovación.



Peñarol 1999 vs. Peñarol 2021

"Yo creo que no solo Peñarol, sino que el fútbol mismo ha cambiado. Lo que pasa que el fútbol en sí de antes era mucho más de meter, de lucha, de trabar. Eran clásicos muy cerrados, que terminaban 1 a 0, 2 a 0. Pero muy difícil un 4 a 0, 3 a 0, por la forma de jugarlo los equipos, este sentido de pertenencia. No digo que no lo tengan hoy, pero era de otra manera que se vivían los clásicos. Hoy hay mucho más fútbol que antes, muchos más jugadores de buen pie, que antes escaseaban o también los planteos tácticos que se hacían. Creo que la diferencia es esa, que el fútbol ha evolucionado y por suerte para bien. Lo hemos hecho nosotros también, sin olvidarnos de la idiosincrasia nuestra que era la lucha y la entrega en todos los partidos", explicó.

Para Marcelo, ganar "cualquier clásico es emocionante, sea por lo que sea", pero este clásico conlleva mucho más. "Hace 22 años que no se juega un clásico por un torneo internacional y que no se enfrentan estos colores. Y eso va a ser un peso extra también", explicó.

"Es la primera vez que se van a enfrentar en el plano internacional en el siglo XXI. Eso trae consigo muchas cosas, porque eso después va a quedar en la historia. Ahí vamos a decir: 'En el siglo XXI te gané yo por primera vez o ganaste vos'. Son muchas presiones", expresó De Souza, y agregó: "Aparte de eso sabés que son dos partidos por la Copa y también viene el clásico del Torneo Apertura. Van a ser días muy complicados en el sentido emocional, pero hay que estar fuerte. Es complicado, pero son los partidos que más le gusta jugar al jugador".

Tras preguntar si va a ver el próximo partido, el exfutbolista respondió que "sí, obviamente. Ojalá que nos dé un poquito de tregua a todo esto que estamos padeciendo, no solo en Uruguay, sino en el mundo; que podamos ir a la cancha y estar ahí para alentar al equipo, pero más que nada para volver a ver un poco de fútbol desde la tribuna", expresó.

La dificultad de avanzar en las copas

"Creo que no es algo de ahora, siempre nos costó pasar de fase. Creo que más que nada es la presión que uno mismo se forja, el hecho de que siempre para el equipo uruguayo es difícil, que se nos hace complicado ganar en el afuera, cosa que está empezando a cambiar en estos últimos tiempos, en los que se ha salido a jugar de igual a igual, sea el equipo que sea", finalizó.

"Yo creo que vamos por buen camino, no sé si este año, aunque uno de los dos obviamente va seguir en carrera, pero yo los vi muy bien a los dos, con chances de poder pelear. No sé si de ser campeones, pero sí por lo menos llegar mucho más arriba y posicionarse bien en cualquiera de los dos torneos. Creo que el que siga va a tener muy buenas chances de poder llegar a pelear algo importante", aseguró De Souza.