Luis Suárez está recuperado y este viernes comienza a entrenar con el Atlético

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Luego de haberse el partido ante Brasil por Eliminatorias con Uruguay y los últimos cuatro juegos del Atlético de Madrid, Luis Suárez podrá estar a la orden de Diego Simeone este sábado ante Valladolid en el Wanda Metropolitano, ya que el club hizo oficial este jueves que el delantero celeste ya está recuperado del COVID-19.

Suárez fue uno de los 21 integrantes del grupo de la selección nacional que se contagió de coronavirus y ello le impidió disputar un partido que mucho esperaba: ante Barcelona por La Liga, ganado por Atlético 1-0.

Joaquín Piquerez fue aislado por contacto con un caso COVID-19 y no jugará el clásico By Daniel Rosa MIRA TAMBIÉN Joaquín Piquerez fue aislado por contacto con un caso COVID-19 y no jugará el clásico

Luego el "Pistolero" estuvo ausente también del empate 0-0 por Champions ante Lokomotiv Moscu, del triunfo 1-0 como visitante sobre Valencia por La Liga y de la igualdad 1-1 de este martes ante Bayern Munich por Champions.

Atlético de Madrid anunció que Suárez se incorporará este viernes a los entrenamientos junto al resto del grupo y que quedará a la orden de Simeone. No obstante, deberá ser evaluada la condición física del futbolista antes de definir si estará a la orden para el juego del sábado frente a Valladolid en el estadio colchonero.

Nuestro jugador @LuisSuarez9 se incorporará mañana al grupo, tras dar negativo en la PCR oficial de @LaLiga

ℹ https://t.co/vWv1nI8woK — Atlético de Madrid (@Atleti) December 3, 2020

Suárez —a quien el lunes le había vuelto a dar positivo— no es el único uruguayo que está de regreso, pues Lucas Torreira también está recuperado y ya entrena con sus compañeros. No obstante, la felicidad no es completa para los uruguayos colchoneros.

José María Giménez acusará baja al menos este fin de semana luego de confirmarse que ante Bayern Munich sufrió una lesión muscular que lo radiará de las canchas por algunos días.