Libertadores: Cardacio dice que "hay que estar en partido el máximo tiempo posible"

Previo al partido de Copa Libertadores entre Nacional e Internacional de Porto Alegre que definirá un cupo para los cuartos de final, el volante Mathías Cardacio dijo que "hay que estar en partido el máximo tiempo posible".

"Tenemos la expectativa lógica de poder hacer un buen partido. De poder conseguir el resultado, que es pasar de fase, y para eso hay cierta estrategia que hay que llevar adelante, que la va a plantear Álvaro (Gutiérrez), pero tenemos claro que hay que estar en partido el máximo de tiempo posible, no hay que arriesgar de más porque un gol de ellos nos puede desfavorecer, así que hay que mantener la calma e ir tranquilamente por el resultado", analizó Cardacio en la previa al partido de este miércoles a la noche.



El volante central, que seguramente deberá esperar su chance en el banco de suplentes, expresó que "hoy en día en el fútbol la concentración es todo, porque cualquier detalle que le das al rival, no te perdonan, y menos en una competición tan prestigiosa como la Copa, con jugadores de tanta jerarquía, como tiene Inter y como tiene la mayoría. Hay una parte futbolística y de estrategia que vamos a tener que llevar a cabo para afrontar un partido que va a ser muy difícil".



Para Cardacio, una de las claves está en la defensa que Nacional pueda desarrollar en el juego: "El cero va a ser fundamental, hay que estar en partido la mayor cantidad de tiempo posible, no podemos salir como locos a buscar un gol que es lo que nos hace falta para poder emparejar la serie".



"Los minutos van a jugar a favor nuestro, porque ellos saben que con un gol nosotros nos vamos a penales. El equipo en Montevideo demostró estar a la altura, hicimos de los mejores partidos del año sinceramente por la clase de rival, tuvimos sobre el arco de ellos gran parte del partido, generándole muchas situaciones de gol, eso demuestra a las claras que el equipo lo puede hacer. Después obviamente son 90 minutos distintos por lo que es el estadio, la calidad de jugadores y el tipo de juego que van a hacer, porque en el Parque se replegaron más, estará en el desarrollo del juego ver cómo lo podemos combatir y hacerles daño", planteó desde Porto Alegre.

Y agregó que "son equipos que pagan millones para ganar la Copa Libertadores. Nosotros tenemos otras cosas que nos juegan muy en contra, no podemos hacer refuerzos de esa jerarquía, que influyen, pero somos 11 contra 11, ya lo han dicho jugadores de ellos que respetan mucho la historia del fútbol uruguayo, la historia de Nacional, todo eso juega".



Por último, el mediocampista que sí fue titular en el triunfo 4-2 contra Progreso del Torneo Intermedio, afirmó que "hay que ser eficaces, estar concentrados, afrontar el partido tranquilos, sin desesperarse e ir a buscar un resultado, que en este caso no es un 3 o 4 a 0, no necesitás hacer una diferencia de goles, sino la de hacer un gol justo en el momento clave".