Nacional busca la hazaña en Porto Alegre

"El equipo en Montevideo demostró estar a la altura", afirmó Mathías Cardacio antes de la partida de Nacional a Porto Alegre para jugar esta noche, desde las 19:15, contra Inter. Ese aspecto en el que hizo hincapié el volante central es uno de los argumentos que tiene Nacional para, al menos, ilusionarse con poder lograr la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores.



Es que el equipo que dirige Álvaro Gutiérrez completó un buen partido siete días atrás en el Gran Parque Central. Nacional fue una oncena solidaria para marcar, con buena circulación de la pelota (en este sentido quizás fue de los mejores partidos desde que está el “Guti”), con buenas intenciones en ataque. Fue un equipo que estuvo concentrado, pero un error le pasó factura en el minuto 89, cuando Paolo Guerrero marcó el único gol del partido.



A Nacional le faltó ser efectivo en ese encuentro. Porque si Gonzalo Bergessio marcaba una de las dos situaciones claras de gol que tuvo en el primer tiempo, la historia seguramente sería otra y factiblemente terminaría como cada vez que el cordobés anotó en la Copa: ganando 1-0. Así pasó en los dos partidos con Zamora y en el duelo con Atlético Mineiro en Montevideo.



Hoy Bergessio no tendrá margen para fallar. Nacional debe jugar casi a la perfección, sin cometer errores.





Nacional estuvo a la altura en el GPC, pero hoy deberá dar un paso más y dar el batacazo en la Copa Libertadores si pretende seguir de largo.



Está claro que es una parada sumamente difícil por un montón de factores: Inter es un equipo con grandes jugadores; un club que económicamente está muy por encima de Nacional (el salario mensual de todo el plantel es casi siete veces más alto que el de los albos); un club que se preparó para ganar la Libertadores, que jugará con estadio lleno (50.000) y en el Beira Río, donde se hace muy fuerte. Por la Libertadores está invicto y solamente cayó en dos partidos por el campeonato estadual. Desde marzo no pierde.



Luis Mejía seguramente regresará a la titularidad tras superar la lumbalgia que lo ausentó de los últimos partidos y hoy deberá reeditar la noche que tuvo en el Mineirao, donde fue la estrella para terminar ganando 1-0 en abril de este 2019 ante Atlético Mineiro.



El panameño está acostumbrado a jugar con este tipo de presiones y ya demostró que no le pesa jugar frente a futbolistas de primer nivel. Y esta noche tendrá a unos cuantos enfrente, como Guerrero, Andrés D’ Alessandro y el propio “Diente” Nicolás López.



Inter cambia su forma de jugar de local. No esperará y hoy saldrá al frente, presionará y buscará cerrar la serie cuanto antes para no pasar zozobras sobre el final. Para eso le dará mucha intensidad al juego, sus laterales Bruno y Uendel subirán e intentarán ahogar a los tricolores, que deberán aguantar el chaparrón.



“El cero será fundamental, hay que estar en partido la mayor cantidad de tiempo posible. No podemos salir como locos a buscar un gol, que es lo que nos hace falta para poder emparejar la serie. Los minutos van a jugar a favor nuestro, porque ellos saben que, con un gol, nosotros nos vamos a penales”, explicó Cardacio.



Nacional tiene otro argumento de donde aferrarse. Y es que ha sabido jugar los partidos en el exterior.



Sin ir más lejos, tiene buenos números en esta misma Libertadores.



Le ganó a Zamora y Atlético Mineiro (ambos 1-0) y perdió contra Cerro Porteño, el día en el que Gutiérrez optó por colocar un equipo mixto entre los titulares y suplentes.



Además, en Brasil y por Libertadores, tampoco son malos los números tricolores. Es que en los últimos tres años jugó siete partidos, ganó tres (Palmeiras, Chapecoense, Atlético Mineiro) y empató dos, uno de los cuales fue el 2-2 con Corinthians con el que avanzó a los cuartos de final en la Libertadores 2016 bajo la conducción de Munúa.



Nacional triunfando 1-0 hoy se ganará el derecho de ir a los penales; cualquier otra victoria le dará la clasificación. Mientras que un empate o una derrota lo eliminará. Es difícil, sí, pero no es imposible.

Luis Mejía Factiblemente volverá a la titularidad Todo hace indicar que volverá al arco tricolor tras superar la lumbalgia. Para ganar hoy, Nacional necesita que el panameño juegue en gran nivel, como lo hizo en Belo Horizonte, cuando los tricolores vencieron a Atlético Mineiro por 1 a 0.

¿Se repite?

El 23 de abril, Nacional derrotó 1-0 a Atlético Mineiro en Belo Horizonte con gol de Carballo sobre el final del partido y así selló su pasaje a los octavos. También le ganó a Zamora 1-0 y con un equipo mixto cayó con Cerro Porteño.

Dos caídas

En lo que va del 2019, Inter perdió solamente dos veces en Beira Río, ambos por el estadual: con Pelotas, en enero, y con Novo Hamburgo, en marzo. Por la Libertadores, venció a Palestino y Alianza Lima y empató contra River.

Última derrota

La última vez que Inter perdió como local en la Copa Libertadores fue con un equipo uruguayo: cuando cayó con Peñarol en la misma instancia que jugará Nacional hoy. Después no perdió más en 2012, 2015 y 2019.