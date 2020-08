Koeman, del Barça: “Que un jugador tenga 32 años no quiere decir que esté acabado”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El nuevo entrenador del Barcelona, el holandés Ronald Koeman, fue presentado hoy por el equipo y respondió preguntas de la prensa española. El holandés fue consultado sobre la situación de la plantilla actual, en la que varios jugadores referentes del equipo ya han pasado la treintena de años. Entre ellos, Luis Suárez.

El técnico había dicho meses atrás que, si dos jugadores le ofrecían el mismo rendimiento, prefería al más joven. Consultado sobre esto, Koeman expresó: “El plan es buscar lo mejor para el club, para la plantilla y para el equipo. Si hay que tomar decisiones vamos a tomar decisiones. Pero no me gusta decir nombres por respeto a los jugadores”.

Sobre la situación de Luis Suárez específicamente, el entrenador repitió que no quería hablar de individualidades. “Hay jugadores que tienen contrato. Primero hay que hablar con ellos, pero no voy a hablar de jugadores individuales. No me gusta, por respeto al jugador”. Por otro lado, se negó a hablar de posibles fichajes y enfatizó en que “primero tenemos que mirar lo que tenemos aquí”.

Además, agregó que “en principio”, no cree que tenga que cambiar la columna vertebral del equipo por razones de edad. “Que un jugador tenga 31, 32 años, no quiere decir que esté acabado. Lo más importante es que pueda darle lo máximo al club. Hay jugadores de 20 años a los que les falta trabajo para lograr el máximo rendimiento. Yo quiero trabajar con gente que quiera dar el máximo para el Barcelona”, dijo.

Koeman también señaló que es un momento para darle oportunidad a los jugadores jóvenes de La Masía "cuando lo merecen". Pero remarcó que se debe buscar un equilibrio entre juventud y experiencia.

El rol de Messi en su proyecto



Koeman dijo no estar seguro de tener que convencer a Messi de que se quede en el Barcelona.

“Es el mejor jugador del mundo”, dijo. “Y al mejor jugador del mundo lo querés tener en tu equipo, no en el equipo contrario. Como entrenador me encantaría trabajar con Messi. Messi te gana partidos. Contentísimo si quiere quedarse. Y creo que tiene contrato. A partir de hoy vamos a trabajar y a hablar con varios jugadores. Tenemos que tomar decisiones. En el caso de Messi, ojalá que siga muchos años aquí”.

ADN holandés para el Barcelona

Sobre el sello futbolístico, Koeman dijo: “Soy holandés. Nos gusta tener el balón en vez de correr atrás del balón”. Además, señaló que “siempre ha habido una conexión entre el Barcelona y Holanda”. Él será el quinto técnico de ese país que dirija al conjunto blaugrana.

El extécnico del Ajax y de la Selección Holandesa expresó, además, que lo primero que le dirá a los jugadores del Barcelona es “que sin disfrutar no se puede sacar el máximo rendimiento”.

antecedentes Los cinco técnicos holandeses del Barcelona en su historia Rinus Michels: condujo al equipo español en dos etapas, de 1971 a 1974 y de 1976 a 1978.



Johan Cruyff: el ídolo de la Naranja Mecánica estuvo a cargo del Barcelona entre 1988 y 1996.



Louis van Gaal: técnico entre 1997 y el 2000, y con otro breve paso por el equipo en la temporada 2002/2003.



Frank Rijkaard: entre 2003 y 2008, hizo debutar a Lionel Messi.



Ronald Koeman: presentado este miércoles como técnico tras haber sido ídolo como jugador.

Por otro lado, sobre el partido que generó la debacle en la que se ve envuelto el Barcelona y que derivó en su rápida contratación, Koeman, como técnico y exjugador del club, dijo que se sintió “muy triste. No puede darse un resultado tan amplio. Aunque sea contra el Bayern Munich. Ha sido un día triste”.