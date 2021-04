Jugadores del Leeds y su mensaje a la Superliga: "Gánatelo en el campo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los jugadores, los hinchas y las autoridades del Leeds United dejaron en claro su gran rechazo a la Superliga europea antes del inicio del partido por la Premier League ante el Liverpool.

En la previa del cotejo en Elland Road, el campo del Leeds, un avión sobrevoló con una pancarta que decía "di no a la Superliga", al tiempo que Jürgen Klopp, el entrenador del equipo del Liverpool, recibió el castigo vergal de los enojados aficionados.

Poco después, los jugadores del Leeds llevaron a cabo el entrenamiento previo con camisetas con el lema "Gánatelo" bajo el logotipo de la Liga de Campeones, una referencia al hecho de que la propuesta de la Superliga de 20 clubes tendrá 15 miembros permanentes sin descensos.

Cuando se le preguntó por su opinión sobre las camisetas del Leeds United, el entrenador del Liverpool, Klopp, dijo: "No las usamos porque no podemos, pero si alguien piensa que tiene que recordarnos que hay que ganarse (el derecho) para ir a la Liga de Campeones, es una broma".

En la tribuna de Elland Road se colgó una gran pancarta que rezaba: "Gánatelo en el campo. El fútbol es para los aficionados".

Algunos aficionados se reunieron fuera de Elland Road para expresar su ira, con una pancarta que decía: "RIP LFC. Gracias por los recuerdos".



Tras el cotejo, Patrick Bamford, máximo artillero del Leeds United, afirmó que la Superliga europea "no es fútbol" y que no entiende cómo esta competición va a ayudar al fútbol.

"Antes que futbolistas somos aficionados. Creo que las propuestas que hemos visto nos quitan eso. Creo que está mal. No sé las ventajas y desventajas, pero de la manera que lo han mostrado, no parece lo correcto", dijo Bamford.

"Cuando juegas, quieres ganar cada partido, pero si juegas en una liga en la que no puedes descender... eso no es fútbol. El fútbol tiene que evolucionar, pero ahora mismo no entiendo cómo esto va a ayudar a este deporte", añadió.