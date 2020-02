Cuándo juegan River Plate, Liverpool, Plaza y Cerro Largo por Sudamericana y Libertadores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la semana del inicio del Campeonato Uruguayo 2020, cuatro equipos se encuentran en el exterior para disputar partidos internacionales por las distintas copas continentales: River Plate, Liverpool y Plaza Colonia jugarán por la Copa Sudamericana, en tanto Cerro Largo lo hará por la Copa Libertadores.

La particularidad es que los cuatro representantes uruguayos serán visitantes en este semana y por ese motivo, por ejemplo, el partido Plaza Colonia y Liverpool será digitado para la primera fecha del Apertura y se enfrentarán el miércoles 19. En el caso de estos dos equipos incluso viajaron juntos en un chárter arrendado en sociedad, dado que ambos jugarán en Venezuela, aunque en días y ciudades distintas, por lo cual partieron y regresarán al mismo tiempo.

River Plate será el primero

- Atlético Grau vs. River Plate. Martes 11, hora 19.15 (DirecTV). El conjunto darsenero debuta en la Copa Sudamericana 2020 este martes en Lima frente a Atlético Grau, un equipo del que poco se conoce en Uruguay. El sábado empató 1-1 con César Vallejo. Ha jugado dos partidos por el torneo de Primera División de Perú, con una derrota y una igualdad.

Liverpool y Cerro Largo

- Palestino vs. Cerro Largo. Miércoles 12, hora 19.15 (Fox Sports 2). El equipo arachán disputará en Santiago de Chile el partido de vuelta por Copa Sudamericana, luego de haber igualado 1-1 en la ida jugada en Maldonado. Palestino, su rival, igualó 1-1 el domingo ante Unión Española y marcha undécimo en el torneo local con 4 puntos, producto de un triunfo, un empate y una derrota.

- Liverpool vs. Llaneros. Miércoles 12, hora 21.30 (DirecTV). Los negriazules, supercampeones de Uruguay, debutan en la Copa Sudamericana 2020 jugando en Venezuela. Llaneros, que alcanzó la clasificación a la Sudamericana por haber sido tercero en la tabla general 2019, pero que jugará esta temporada en Segunda División luego de haber sufrido un descenso administrativo ordenado por FIFA, ya que el futbolista Leonardo Ossa le hizo un reclamo económico que el club no pagó. Aún no ha iniciado su torneo local.

Plaza Colonia va el jueves

- Zamora vs. Plaza Colonia. Jueves 13, hora 19.15 (DirecTV). Para el Pata blanca será la segunda experiencia en la Copa Sudamericana, luego de haber disputado la de 2016, en la cual quedó eliminado en primera fase por penales ante el boliviano Blooming luego de haber empatado 1-1 en el global. Zamora igualó 0-0 el viernes en su visita a Academia Puerto Cabello y marcha cuarto en el torneo local con 4 unidades luego de dos fechas.