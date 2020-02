Cerro Largo aguantó lo que pudo, pero recibió un gol que lo obliga a convertir en Chile

Cerro Largo jugó el primer partido de su historia por Copa Libertadores y lo saldó con un empate a 1 ante Palestino. El renovado equipo de Danielo Núñez comenzó en ventaja, pero no logró sostenerla y recibió un gol que lo obliga a salir a convertir en Santiago de Chile.

El tanto lo anotó el riverense Enzo Borges, quien regresó a principios de año a Cerro Largo, donde ya había jugado en el 2014, y lo hizo desde Comerciantes Unidos de Perú. Tuvo que acoplarse a un equipo que no conocía, con la difícil misión de llevar la camiseta número 9 y sustituir a Jonathan Dos Santos, el goleador del equipo en la temporada pasada, quien emigró al igual que otros seis titulares.

Con el gol que Borges anotó a los 29’ pegándole con lo que pudo tras recibir un centro de Tomás Fernández (uno de los mejores en el equipo arachán) se metió en la historia de la institución porque marcó su primer tanto en una Copa Libertadores.

Cerro Largo, un equipo que recién se está ensamblando, jugó un primer tiempo parejo, tras sufrir en los primeros minutos por el asedio del equipo chileno que jugó con un 4-2-3-1, con Benegas (que venía de anotarle a Huachipato por el torneo chileno) como único punta.

De a poco los de Danielo Núñez fueron emparejando las acciones y llegaron varias veces con peligro sobre el arco defendido por el uruguayo Gastón Guruceaga. Y así llegó el gol de Borges.

Pero el minuto 38 fue determinante, porque Washington Aguerre no tuvo más remedio que cometer falta cuando Benítez se iba solo hacia su arco tras un error del argentino Lamardo, quien perdió la pelota. El arquero fue expulsado y Cerro Largo quedó con un hombre menos. Ingresó el suplente, Pablo Ramiro Bentancur, quien a la postre fue figura.

El segundo tiempo fue otra historia. Cerro Largo sintió el hombre de menos y se fue metiendo cada vez más en su área, a pesar de los gritos desesperados de Danielo Núñez que los mandaba a salir.

El empuje chileno era cada vez mayor y el empate que se venía venir lo anotó Jonathan Benítez con un remate fuerte, bajo y cruzado a los 71’. Palestino siguió buscando la victoria y cuanto más atacaba, más fuerte sonaba la batucada de los hinchas arachanes, que fueron los otros grandes protagonistas de la noche. Junto a Enzo Borges, el riverense de 33 años, que entró en la más rica historia de Cerro Largo al marcar el primer gol en la Copa. Aunque fuera con la rodilla.

El arachán, que jugó 52 minutos en inferioridad numérica de los que aguantó 33 con el arco en cero, hizo lo que pudo con un equipo totalmente renovado, al que aun le falta amalgamarse. Ahora debe ir a lograr la clasificación a Chile dentro de una semana. El 0-0 no le bastará, por lo que está obligado a anotar.

el dato

Molestia porque fue Palestino que no quiso jugar en Melo

La fiesta no pudo ser en Melo y la gente de Cerro Largo no ocultó su molestia. “Vamos a ser visitantes en los dos partidos, porque en el Campus no entrenamos y quedamos lejos de nuestra gente”, dijo el técnico Danielo Núñez antes del histórico debut en Copa Libertadores.



La molestia del presidente Ernesto Dehl era mayor. Es que el argumento de la Conmebol para que el partido no se jugara en Melo fue que no había un aeropuerto a 150 kilómetros, pero el titular arachán supo que fue Palestino quien envió una nota a la Confederación para no ir al Ubilla. Los dirigentes de Cerro Largo propusieron que se utilizara el aeropuerto de Bagé, ubicado a 122 kilómetros del Ubilla y está habilitado para operar con vuelos internacionales, pero tampoco fue aceptado.



Por eso, cuando el presidente de Palestino le pidió a Dehl 150 entradas de cortesía, no se las dio. Solo las 30 que se exigen para las autoridades del club visitante. Es que están convencidos que lo que motivó la actitud de Palestino fue deportivo. “Y nosotros tenemos que ir la semana que viene a Chile con los problemas que hay”, dijo Dehl.