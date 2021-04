Ruglio: "Los goles más gritados son los de Peñarol, y los segundos los que le hacen"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, brindó una entrevista para Punto Penal en la que abordó todos los temas: cuál es la situación de Canobbio, Vadócz y Arezo; qué identifica como prioridad para el club en la actualidad y quién es el delantero que que entiende como titular indiscutible. Además, habló acerca de la salida de Mir.

La máxima autoridad del mirasol dijo que "está confirmada la llegada de Agustín Canobbio" al club tras su paso por Fénix. El jugador ya había vestido la camiseta del aurinegro en la temporada 2019/2020.

Por otra parte, Ruglio se refirió a uno de los rumores que se instaló en el mercado de pases: luego de que River Plate estimara en 20 millones de euros a Matías Arezo, se dijo que Atlético Madrid estaría pensando en comprarlo y cederlo a préstamo a Peñarol. Sin embargo, Ignacio confirmó que "al día de hoy nunca se nombró" al delantero darsenero.

A su vez, también habló de una de las figuras del elenco de Mauricio Larriera: “El 9 titular de Peñarol es Agustín Álvarez Martínez y los delanteros que vengan deben saberlo”, sentenció el mandatario. El "Canario" lleva 15 partidos en lo que va de 2021 y acumula siete goles y dos asistencias; con un registro de casi un tanto cada dos partidos.

En otro orden, se refirió al caso de Matías Mir, jugador de 17 años surgido de las juveniles del club que, luego de no llegar a un acuerdo con el aurinegro, firmó un contrato por tres años con el Parma de Italia. En este sentido, Ruglio expresó: “Esta semana vamos a sacar un comunicado declarando persona no grata al contratista de Matías Mir y hablando sobre el jugador que no representa los valores del club” .

El dirigente también hizo alusión a la influencia del club que comanda dentro de Uruguay: “En este país los goles más gritados son los de Peñarol y los segundos más gritados son los que le hacen a Peñarol”. En cuanto a las prioridades del club, Ruglio piensa en lo deportivo por sobre lo económico.

En referencia al futuro de Krisztián Vadócz, el presidente de Peñarol considera que "es muy probable que continúe su carrera en el fútbol uruguayo" porque tiene ofertas de algunos equipos.