En España afirman que Matías Arezo irá al Atlético de Madrid, previo paso por Peñarol

Matías Arezo está cerca de encaminarse hacia España, según señala el medio As. El joven delantero uruguayo de River Plate es un objetivo del Atlético de Madrid, que goza hoy de un Luis Suárez de gran nivel pero al que no le quedan muchos años de carrera. Arezo, por otro lado, tiene 18 años y una proyección internacional reconocida por dirigentes de varios equipos, medios especializados y hasta por el cuerpo técnico de la selección uruguaya.

As afirma que el Atlético está interesado en adquirir la ficha del jugador por una cifra récord para el medio local. El presidente de River Willie Tucci ha dicho en los últimos tiempos más de una vez que su intención es vender al jugador directo a un club del exterior, y lo tasó en 20 millones de euros. "Queremos que sea la venta más cara del club y también del fútbol uruguayo", dijo Tucci el pasado mes de noviembre.

Por otro lado, As afirma que los colchoneros pretenden ceder a Arezo para que integre filas aurinegras hasta mediados de año, antes de viajar al viejo continente.

En enero, el jugador dijo: "Hoy en día no sé si iría a un grande, tampoco lo tengo pensado. Es lindo que hablen de uno cuando hace las cosas bien, me siento muy cómodo en River y no pienso irme de mala manera tampoco".