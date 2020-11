Gonzalo Bergessio, el dueño de los goles de Nacional en el Siglo XXI

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes





Nadie imaginó en 2018, cuando Gonzalo Bergessio llegó a Nacional, que sería tan determinante como para meterse en la historia de la institución. Con 33 años se lo veía como una solución a corto plazo, un delantero como para hacer su aporte de experiencia a un puesto de centrodelantero en el que el equipo entonces dirigido por Alexander Medina tenía carencias.

Incluso como se contó en un reciente informe de Ovación no era la primera opción y no había mucha voluntad por contratarlo. Pero “Lavandina” comenzó a ganarse su lugar no solo en el equipo, sino en la institución.

Con el gol convertido anoche en el triunfo 2-1 sobre Deportivo Maldonado, Bergessio llegó a los 58 y se convirtió en el máximo goleador del Siglo XXI de Nacional. En realidad ya estaba en ese sitial, pero igualado con Richard “Chengue” Morales, pero ahora quedó en solitario y con la confianza plena como para seguir sumando.

Sus tantos se reparten en 50 por el Campeonato Uruguayo, 6 por la Copa Libertadores y 2 por la Copa Sudamericana, además de algún gol importante en torneos amistosos como el que hizo en un clásico de preparación.

El promedio anotador de Bergessio es impresionante, porque sus 58 goles los convirtió en 112 partidos, lo que le da un promedio de medio gol por encuentro disputado.

“Lavandina” sigue confirmando su vigencia, pero sobre todo que la cinta de capitán se la tiene bien ganada.