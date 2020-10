La llegada de Bergessio a Nacional: el no del "Puma", una dura charla y la mano de Durán

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En dos temporadas y media Gonzalo Bergessio se transformó en el máximo goleador de Nacional en el Siglo XXI. El cordobés tiene 57 goles, la misma cantidad que Richard Morales (el “Chengue” suma 66 contando sus tantos antes del 1° de enero de 2001) y ya superó a Alexander Medina, Iván Alonso, el “Loco” Sebastián Abreu y el “Morro” Santiago García, entre otros.

Sus goles se suman a otros rasgos que tiene Bergessio, que perfectamente lo pueden ubicar en una condición sólo atribuible a los grandes de verdad en la historia de Nacional: la de ídolo; esa que sólo los hinchas son capaces de reconocer. Su don de referente, la capitanía y su personalidad son otras facetas del cordobés que lo colocan en un lugar especial.

Bergessio anotó los 57 goles en un total de 111 partidos; en 96 de ellos fue titular. 49 tantos corresponden al Campeonato Uruguayo y 8 a copas internacionales. Con Nacional ganó el Apertura e Intermedio del 2018; la Supercopa Uruguaya contra Peñarol en 2019; el Clausura y el Uruguayo del 2019.

Gonzalo Bergessio festejando el Uruguayo de 2019. Foto: Marcelo Bonjour.

¿Cómo fue la verdadera historia de la llegada de Bergessio a Nacional? Enero 2018. Los albos recién habían confirmado en el cargo de entrenador a Alexander Medina, que venía de la Tercera División. El gerente deportivo era Alejandro Lembo y el presidente el “Puma” José Luis Rodríguez. El período de pases estaba siendo un tanto complejo, porque Nacional tenía cerrado a José Sand (incluso fue confirmado en las redes sociales de la institución) y al final el argentino, después de haberle dado su palabra a los tricolores, decidió irse a jugar a Deportivo Cali. Ergo, se precisaba un “9” con urgencia.

Sebastián Morquio, exjugador de Nacional e intermediario de futbolistas, le presentó a los albos el nombre de Bergessio. Al “Puma” Rodríguez no le gustaba, mientras que Lembo y el “Cacique” Medina no estaban convencidos. Las prioridades iban por otro lado: después que se cayó la llegada de Sand, pretendían a Marco Ruben. Y también les había gustado el marfileño Gerard Gohou.

“Habíamos ido por Sand y se cayó. Gonzalo no era una de las posibilidades inicialmente. Si bien sabíamos la calidad de jugador que era, había jugado muy poco en el último semestre en Vélez, entonces estuvimos hasta último momento para decidirnos junto al entrenador. Por suerte finalmente se terminó dando”, le contó a Ovación el propio Lembo.

Morquio fue quien propuso a Bergessio. “Ya lo había acercado, pero unas semanas antes me habían dicho que no. Insistí porque había pasado la telenovela de Sand y Nacional necesitaba un nueve. Yo me había ido dos meses a Buenos Aires, fui a ver a Vélez y Gonzalo justo hizo dos goles; lo vi bárbaro, espectacular, me pareció que era el jugador justo para Nacional. Con la pretemporada que había hecho con Heinze, que trabaja con un profe muy bueno, pensaba que venía uno o dos pasos más arriba que el fútbol uruguayo. Y lo demostró de entrada en los primeros seis meses”, le contó el empresario y exjugador a Ovación.

Gonzalo Bergessio celebrando un gol en Vélez Sarsfield. FOTO: Archivo El País.

“No lo quería el ‘Puma’, no lo quería el gerente deportivo y me ayudó mucho Pablo Durán. Gonzalo tenía todo arreglado con la Universidad Católica (Chile). Lo llamé, le conté lo de Nacional y a Gonzalo le interesó de primera. El tema era que no llegábamos a los números”, agregó Morquio y fue más allá: “Habíamos arreglado por dos pesos con 50, por decir un número ficticio, y estaba todo acordado. Después tuvimos una charla con el gerente deportivo en su oficina, donde se subieron los niveles de voz... Incluso Gonzalo me pedía por favor que me tranquilizara. Yo no podía creer que Nacional como club, que es muy profesional y que tiene gente que la tiene muy clara, estuviera haciendo esa bajeza de cambiar lo que habíamos arreglado. Me llamó el ‘Puma’ y me dijo ‘son dos pesos’; yo le dije que ya lo había cerrado en Nacional por dos pesos con 50, porque la Católica ya le pagaba dos pesos, me dijeron que lo cerrara y lo cerré. Entonces es ahí cuando yo llamo a Pablo Durán y me dijo: ‘Cerralo igual que yo lo soluciono’ y así fue. El tipo se la jugó”.

Cuando lo económico finalmente se había solucionado, apareció un tema en la rodilla, una vieja lesión que había tenido Bergessio y por la cual algunos en Nacional volvieron a dudar. Entonces, Bergessio aceptó poner una cláusula planteada por un dirigente, que si se lesionaba en esa rodilla, no cobraba, según le confió una fuente tricolor a Ovación. “Bergessio en Nacional era la opción 29”, agregó de manera un tanto irónica la misma persona.

Gonzalo Bergessio y su primer partido con la camiseta de Nacional contra Torque. FOTO: El País.

Ya desde ese momento, Bergessio entró con el pie derecho a Nacional, porque bajó sus pretensiones y porque empezó a demostrar su don de gentes con varias actitudes, y ni que hablar luego con su profesionalismo en prácticas y partidos.

“No me sorprende lo que le pasa en Nacional, es un profesional con todas las letras. Yo sólo intermedié con él, no hice más nada. No soy su representante, no he comido un asado con él en tres años, sólo intermedié y tengo una camiseta de él que me la dio en la cancha de Bella Vista cuando nos cruzamos, pero no he vuelto a hablar con él”, finalizó Sebastián Morquio.

Lembo, que después de un año dio un informe favorable para que el “9” siguiera en el club, recordó que “Gonzalo de primera empezó a rendir y nos dio tranquilidad. Teníamos dudas porque venía con tiempo sin jugar; dudas sobre si iba a aguantar, cosas que no sabés; pero superó todas las expectativas. Demostró desde el primer momento que es un tremendo profesional, por eso pensamos en nombrarlo capitán. No sólo se evalúa en lo futbolístico, también lo que es en el vestuario y como profesional. Gonzalo tiene una gran influencia en todo el plantel, es el que más entrena, el que más se cuida, es para destacar en todo sentido. Por eso intentamos que siguiera en el club”.

Gonzalo Bergessio celebra su gol en la actual Libertadores contra Racing. Foto: AFP.

Antonio Palma es otro de los directivos que ya cumplía ese rol en 2018. “Ha sido un profesional 100%, se adaptó a Nacional de una forma espectacular, es un lujo tenerlo entre nosotros. Yo tenía la imagen de un muy buen jugador, pero nunca pensé que iba a ser tan goleador como lo es. Superó todas las expectativas, esa es la verdad”, admitió.

En este 2020 Bergessio ya es el goleador del Uruguayo, lleva dos goles en la Copa Libertadores y va camino a seguir rompiendo marcas. Nacional, feliz.



Hay optimismo para una futura renovación

“Gonzalo es muy buena persona, es muy familiero y te doy detalles: lo primero que hizo cuando terminó de firmar con Nacional fue tomarse un Buquebus a las 7:30 para al otro día traer a su familia y salir a buscar casa; salimos a buscar por el barrio Pichincha para que su familia se instalara y así salir a buscar el colegio de sus hijos”, recordó Morquio. “Si bien estaba lo de la Católica, le gustó mucho más Nacional. En el fútbol mundial Nacional es histórico, es un club grande”.

Bergessio junto a su familia en el Centenario celebrando el título de campeón uruguayo 2019. FOTO: El País.

La primera renovación de Bergessio en Nacional tampoco fue fácil. José Decurnex recién había asumido y quería bajar el alto presupuesto tricolor. Por eso, se vencía el contrato de 13 de los 14 jugadores, no siguieron y sólo se entabló negociación con el cordobés. Además, las prioridades de Eduardo Domínguez eran Rodrigo Aguirre y Octavio Rivero, no Bergessio. Al final, después de semanas de incertidumbre, se arregló la renovación: Bergessio bajó su salario, pero tenía en su contrato premios por ser campeón uruguayo y goleador.

En la última renovación no hubo problemas y se continuó con el mismo vínculo, incluyendo nuevamente las primas por cumplir objetivos.

Sobre la futura renovación (se maneja que no habrá problemas para que juegue hasta que termine la presente temporada en 2021) han existido charlas informales, pero nada concreto. Se piensa desde Nacional que no habrá dificultad para que Gonzalo Bergessio siga. Él y su familia están muy cómodos viviendo en Uruguay.