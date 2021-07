Gargano sobre el clásico en el GPC: "Es un condimento extra, pero la cancha no influye"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Walter Gargano habló en la previa al clásico del próximo domingo ante Nacional, que por primera vez desde su reinauguración se volverá a jugar en el Gran Parque Central, pero le restó importancia al entorno. "Es un condimento extra, pero la cancha no influye", valoró.

En ese sentido, el experimentado volante sumó que en eso incide la ausencia de las hinchadas como consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del coronavirus. De todos modos, aclaró: "Estando sin público me ha pasado que sentís hasta cosas que no tenés que sentir". "Son entendibles también las reacciones de la gente, pero hay que ser un poquito más coherentes. Imaginarse que estás diciendo algo que puede herir o molestar. Hay mucha sensibilidad en ese tema y hay gente que tiene que dar el ejemplo", agregó en referencia a situaciones que se registraron en el último tiempo por gritos de dirigentes y allegados a los clubes.

Para el "Mota" será su primer clásico como capitán tras la partida de Cristian Rodríguez, pero aseguró que eso no la cambia nada. "Lo vivo como lo vivía no siendo el capitán, de la misma forma, el mismo entusiasmo y las mismas ganas. Es un clásico, un partido muy importante para el club y se va a jugar en una cancha donde tanto no se ha jugado. Creo que será un partido muy lindo".



Desde su rol de referente, Gargano dijo que "se les habla" a los más jóvenes porque muchos vivieron clásicos en juveniles, pero no en Primera División.



Respecto al momento que atraviesa el equipo, opinó: "Tuvimos un gran arranque en la Copa y después cuando fuimos a arrancar el torneo los equipos ya sabían más o menos cómo contrarrestarnos, cómo marcarnos, qué jugador marcar. El fútbol uruguayo es muy cerrado, muy competitivo. Está muy parejo. Cualquiera puede empatarle o ganarle a cualquiera; pero también bajamos el nivel. Hay que reconocer que el nivel que veníamos teniendo o la motivación que veníamos teniendo no era la misma. Uno dice que no, pero esto realmente es así. Hay que encarar cada partido de diferente manera. Hubo rotaciones, se fueron jugadores a la selección, otros lesionados, otros con COVID-19. Eso influye mucho".