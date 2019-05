Ferreyra no confirmó el equipo, pero Schiappacasse iría al banco de suplentes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nicolás Schiappacasse “está en el 100% de condiciones para estar a la orden” de la Selección juvenil Sub 20 en el debut mundialista ante Noruega, según lo indicó el técnico Gustavo Ferreyra, aunque de los conceptos que vertió en la conferencia de prensa puede interpretarse que este viernes estará en el banco de suplentes.

Ferreyra explicó que el delantero aprovechó este tiempo para recuperarse de la lesión que sufrió en Italia, que hoy está en condiciones físicas pero reconoció que “en todo este tiempo estuvo entrenando diferenciado. Por ahí hay una diferencia en cuanto a sus compañeros”.

El entrenador de la Celeste no quiso ofrecer datos concretos de la integración titular y manifestó que en las próximas horas iba a resolver la conformación y la figura táctica. “Estos días previos fueron muy importantes, como ya lo había dicho anteriormente en Uruguay fue una preparación especial porque muchos jugadores están jugando en otros medios y por lo tanto era importante juntarnos, unificar criterios, nivelarnos en el trabajo. Todos en líneas generales llegaron muy bien, con mucha competencia, con minutos de rodaje. Salvo el caso de Nicolás Schiappacasse. El equipo todavía no lo tengo definido y Nicolás está en 100% de condiciones para poder estar a la orden. Tendremos que decidir si juega o no juega. En todo este tiempo para poder llegar a esta situación estuvo entrenando diferenciado, por ahí hay una diferencia en cuanto a sus compañeros”, comentó.

En la rueda de prensa en el estadio de Lodz y que fuera emitida en vivo por 100% Deporte (Sport 890), Ferreyra dijo que los partidos previos “sirvieron de prueba y no solamente para probar el funcionamiento del equipo sino también para probar en qué condiciones venía cada jugador y cómo se incorporaba a la intención de juego colectivo que tenemos”.

El conductor de la Celeste hasta explicó que entre este miércoles y mañana definirá varios aspectos y recordó que en los dos amistosos previos utilizó diferentes figuras tácticas. “En el primero planteamos el 4-2-3-1 y en el segundo lo planteamos con tres volantes y tres delanteros, yo ya había dicho en Montevideo que esos dos sistemas los íbamos a utilizar dependiendo del rival”.

Ferreyra elogió el campo de juego del estadio de Lodz y dijo que encontró una gran diferencia con relación a lo que había visto anteriormente. “Nos encontramos con un estadio en muy buenas condiciones, tanto desde el punto de vista de la estructura, la estética y también desde la parte técnica, porque el piso está en muy buenas condiciones. Estuve aquí en el mes de febrero y el campo no estaba en buenas condiciones, pero ahora encontré una mejora, por lo que nos dimos cuenta que se trabajó muy bien”.

Sobre Noruega, primer rival de Uruguay en el Mundial Sub 20 de Polonia 2019, Ferreyra comentó: “Sabemos cómo fue su camino para llegar al campeonato mundial. Sabemos que tuvo una Eliminatoria larga y muy dura, donde tuvo rivales importantes a los cuales venció y pudo clasificar. Desde el punto de vista del juego del equipo, vemos que está bien trabajado, bien entrenado, que tiene muchas variantes tanto para defender como para atacar. No tenemos dudas de que va a ser un partido muy difícil para nosotros”.

Para demostrar que lo han observado al detalle agregó: “El zaguero y capitán es muy bueno tanto en la defensa como en la salida del juego. Su volante central es un poco el armador del juego. En ataque es un equipo peligroso tanto en contragolpe como en ataque organizado. En lo global es un equipo muy completo en todas sus fases”.

En lo que concierna a lo que espera del certamen, el conductor de la Celeste señaló: “Sabemos es que vamos a tener partidos muy difíciles. En un Mundial ganar un partido requiere mucho trabajo y nunca es fácil. Todos se preparan muy bien y llegan con un camino muy largo, los rivales se estudian mucho para contrarrestar virtudes. El objetivo claro que nos propusimos es llegar a competir con nivel y pasar la fase. Si se da la clasificación después iremos planteándonos seguir avanzando”.