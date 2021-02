Falleció Juan Masnik, un héroe de la gesta Nacional en la Copa Libertadores de 1971

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Falleció Juan Masnik. Aquel zaguero que se ganó para la eternidad un lugar muy importante en la historia de Nacional por el cabezazo ganador que metió el 2 de junio de 1971 en el Centenario para que el tricolor forzara al final de Lima ante Estudiantes de la Plata. Aquel jugador que fue el último en completar el equipo que el tricolor fue construyendo en tres años para alcanzar la anhelada Copa Libertadores de 1971.

Dejó de existir a la edad de 77 años (Tala, 2 de marzo de 1943) supo formar parte de un equipo tricolor que ganó también la Copa Interamericana de 1971 y la Copa Intercontinental de 1971.

Masnik, que zomenzó su carrera futbolística en las formativas de Peñarol donde jugó hasta tercera división, se convirtió en jugador profesional en 1954 en Cerro. De allí se fue a Gimnasia y Esgrima de La Plata. En ese equipo anotó seis goles en 88 partido y lo defendió hasta 1970.

Entre 1971 y 1974 jugó en Nacional para dejar una huella memorable. Porque es imposible no evocar su gran participación en la final contra el duro Estudiantes de La Plata.

Jugó 33 partidos con la Selección uruguaya y supo lucir la cinta de capitán en el equipo tricolor.

02/06/1971 @Nacional con gol de Juan Masnik le gana a Estudiantes de La Plata en el Centenario por la vuelta de la final de la Copa Libertadores. Con este resultado logra que se dispute un desempate una semana después en Lima. pic.twitter.com/M2PV9yI6o2 — Nacional Historia (@CNdeFhistoria) June 2, 2020

Años atrás, al evocar lo que ocurrió en aquella instancia, Masnik contó a Ovación: “Yo los conocía a todos. Había jugado en Gimnasia y Esgrima la Plata y sabía lo que eran en la cancha. Los tuve de rivales en la Argentina y los tenía otra vez, cara a cara en la Copa. Eran terribles”.

Después de haber perdido la primera final en La Plata, el 26 de mayo, los jugadores pincharratas hablaban de dar la vuelta en el Centenario.

Masnik, uno de los héroes tricolores en esta instancia, supo contar a Ovación: “Esa frase me quedó dando vueltas en la cabeza”. A tres minutos del final, el zaguero metió el cabezazo salvador.

“Me acuerdo que mis compañeros festejaban, y yo me quedé parado solo, en la mitad de la cancha, aplaudiendo a los de Estudiantes. Nadie entendía nada. Los esperé, y cuando pasaron por mi lado, les dije: ¿Y? No van a dar la vuelta… No era más lindo dar la vuelta en el Centenario?”. Me querían matar…”.

Hoy, Juan Masnik, se une en el cielo con el "Peta" Luis Ubiña y con Luis Cubilla para evocar las batallas del Río de la Plata. Para hablar de lo que hicieron cuando le entregaron al club su primera Copa Libertadores. A familiares y amigos vayan las condolencias de Ovación. QEPD.