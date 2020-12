Facundo Torres, figura del clásico: "Me gusta que me peguen un poco, me da confianza"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Facundo Torres, en diálogo con Sport890, repasó su desempeño en el clásico que Peñarol le ganó 3 a 2 a Nacional en el Campeón del Siglo. Un jugador que volvió loca a la defensa tricolor durante toda la tarde y recibió varios golpes de quienes intentaron una y otra vez parar sus carreras, dijo que el hecho de que le cometan faltas en los partidos no es negativo para él. "Me gusta que me peguen un poco, me da confianza. Quiere decir que estoy jugando bien", dijo el joven delantero aurinegro.

En particular, se refirió a una patada de Gabriel Neves cuando se iba solo de cara a Sergio Rochet que le costó la expulsión al volante tricolor. "Son cosas del fútbol. Después me mandó un mensaje a través de Formiliano, que fue al anti-doping con él, pidiéndome disculpas", contó Torres.

El delantero contó que se sintió "cómodo después de las primeras jugadas del primer tiempo", lo que lo ayudó a seguir el partido con confianza. Una confianza en sí mismo que confesó haber echado en falta en los últimos partidos de Peñarol, cuando los carboneros tuvieron un flojo desempeño en el Intermedio.

"Yo creo que el jugador es el primero que se da cuenta cuando juega bien y cuando juega mal. En los últimos partidos me estaba faltando un poco. No me venía sintiendo tan cómodo y también me estaba faltando un poco de confianza en mí", dijo Torres.

Según confesó el jugador, Mario Saralegui, técnico de Peñarol, les había pedido a él, a David Terans y a Jonathan Urretaviscaya que rotaran de manera permanente sus posiciones. "Mario nos había hablado a mí, David y Jonathan para que nos moviéramos libres por todo el frente de ataque para no darle una marca fija al rival", explicó.

A pesar de las polémicas suscitadas por el accionar del árbitro Pablo Giménez, Peñarol se vio beneficiado por el gran desempeño de Facundo Torres, su más promisoria figura de cara a lo que se viene y que fue insoportable para la defensa tricolor.