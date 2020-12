Mario Saralegui, previo al clásico: "No sentí el apoyo que tendría que haber sentido del club"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Mario Saralegui, en diálogo con Punto Penal horas antes del clásico frente a Nacional, dijo que no se sintió respaldado en los últimos meses, desde que comenzó a trabajar como técnico de Peñarol, por la dirigencia del club. "No sentí todo el apoyo del club para con mi tarea. Hubo momentos, detalles, en los que no sentí el apoyo que tendría que haber sentido", dijo el artiguense, a horas del clásico.

Ajuste de último momento en Peñarol: Jonathan Urretaviscaya va de titular By Silvia Pérez MIRA TAMBIÉN Así sale a la cancha Peñarol frente a Nacional

Además de confirmar que saldrá a la cancha la oncena titular anunciada por Ovación, el técnico aurinegro afirmó que nadie habló con él sobre su futuro, teniendo en cuenta que su contrato lo une al club carbonero hasta el 31 de diciembre. "Yo no tuve ninguna charla con nadie, yo no hablé con nadie nada. Yo voy a jugar el partido", afirmó, en referencia al clásico que se juega en el Campeón del Siglo este domingo desde las 17:30 horas.

Según Saralegui, en los últimos días habló con Pablo Bengoechea "de temas generales" y con el recientemente electo presidente Ignacio Ruglio "de un tema puntual, la fijación de las fechas", pero no sobre su continuidad de cara al Torneo Clausura.

¿Viene Paolo Montero a Peñarol? Tiene ADN aurinegro y en el club ya saben que regresaría By Silvia Pérez MIRA TAMBIÉN ¿Viene Paolo Montero a Peñarol? Tiene ADN aurinegro y en el club ya saben que regresaría

"Yo puedo hablar con Ruglio de mil cosas hoy. Pero no puedo hablar de lo que va a pasar después. Él tiene un plan y lo va a cumplir. Yo estoy para cumplir con mi trabajo hasta el día del contrato que es el 31 de diciembre", señaló Saralegui.

"La tabla anual no nos complica la vida" Mario Saralegui Técnico de Peñarol

Sobre la relevancia que tiene el partido clásico frente a Nacional, señaló que vale por sí mismo, pero no por los puntos que le puede dar o no a los aurinegros en la Tabla Anual.

Peñarol-Nacional: 33 curiosidades sobre el clásico uruguayo By Luis Prats MIRA TAMBIÉN Peñarol-Nacional: 33 curiosidades sobre el clásico uruguayo

"La Tabla Anual no nos complica la vida. La trascendencia que tiene es casi cero. A nosotros, lo que nos complica la vida es el Clausura. Después, es un partido contra Rentistas", dijo el entrenador, dando a entender que lo que importa es ganar el segundo torneo corto y, luego, la final frente al Bicho Colorado, campeón del Apertura, más que sumar puntos en la Anual. "El partido de hoy y (el de la fecha postergada) contra Danubio no tienen nada que ver con el Clausura", añadió.

"Creo que (Carlos Bueno) podía aportar cosas muy interesantes" Mario Saralegui Técnico de Peñarol

Saralegui se refirió a su frustrado plan de incorporar al exgoleador de Peñarol Carlos Bueno a la concentración antes del clásico. "Nos iba a dar la posibilidad de estar con un amigo, disfrutarlo, contar anécdotas", dijo. "Creo que podía aportar cosas muy interesantes, sobre todo a los número nueve".

A pesar de que la decisión de no dejarlo entrar a la concentración corrió por parte de la directiva, el entrenador señaló que Bueno "vio que había algunas cosas que no estaban dentro de lo que él pensaba y me dijo que prefería no venir. Había gente que no estaba entendiendo. Había críticas en las redes sociales y él es muy especial y no aceptó. Me agradeció y me dijo que se regresaba a Artigas".