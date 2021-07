Eurocopa: El detalle por el cual Dinamarca cree que no debió existir el penal para Inglaterra

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La situación pasó absolutamente inadvertida y luego, con la polémica que se generó de si hubo falta o no sobre Raheem Sterling en el área en el penal que significó el 2-1 y la victoria de Inglaterra sobre Dinamarca, nadie reparó en ello. Bueno, nadie no, porque sí lo hizo Kasper Hjulmand, técnico danés.

El pasaje de Inglaterra a la final de la Eurocopa, en la cual enfrentará a Italia el domingo a partir de la hora 16.00, fue muy polémico por esa falta señalada cuando terminaba el primer tiempo de la prórroga. Sin embargo, más allá de si hubo falta o no la jugada debió haberse interrumpido antes por otro hecho antirreglamentario.

Cuando Sterling encaró en velocidad por derecha e incluso bastante antes de entrar al área habían dos pelotas en la cancha. "Cinco segundos antes de que Sterling pase corriendo, estoy con el cuarto árbitro para decirle que hay dos balones en el campo", denunció Hjulmand.



Ahora bien: ¿qué dice la regla al respecto? “En caso de que un balón adicional, un objeto o un animal entre en el terreno de juego durante el partido, el árbitro deberá interrumpir el juego únicamente si dicho balón, objeto o animal interfiere en el juego. El partido se reanudará con un balón a tierra (…). Si un balón adicional, un objeto o un animal entra en el terreno de juego durante el partido sin interferir en el juego, el árbitro ordenará retirarlo en cuanto sea posible”.

Y es aquí donde nace una segunda polémica: ¿interfería ese balón extra? Sterling y su marcador pasaron muy cerca de él. Estaba al menos en zona de influencia de la jugada, por lo cual el árbitro (quien estaba a escasos cinco o seis metros de la pelota que no se estaba utilizando y el línea más cerca aun) bien podría haber detenido el juego. Sin embargo, allí ya se entra en un terreno de interpretación. El árbitro neerlandés Danny Makkelie pudo haber entendido que el balón no interfirió con el desarrollo de la jugada.



No obstante, los daneses entienden que sí debería haberlo hecho y que ello habría significado que Sterling nunca ingresara al área, por lo cual no podría haber existido penal, ya que no importaría si hubo contacto o no.

"Ha sido un penal que no debería haberse pitado y me molesta. Es muy duro. Perder de esta manera es decepcionante, porque estos chicos han luchado mucho. Es amargo y nos toca digerirlo. No puedo describir con palabras lo que admiro a este equipo, por todo lo que hemos pasado. Dos personas de nuestro equipo le han salvado la vida a uno de nuestros jugadores. Les estoy agradecido", dijo el seleccionador danés, quien añadió: "Nuestro futuro está lleno de esperanza. Estos chicos son increíbles y todo el país puede estar orgulloso de ellos".