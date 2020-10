A esperar: Nacional continúa dependiendo de sí mismo para ser campeón

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Boston River y Nacional empataron 1-1 en el Parque Paladino en un resultado que terminó siendo justo por lo mostrado por ambos equipos. Claro que el punto le viene mucho mejor al “Sastre”, que suma en su puja por la permanencia, que a los tricolores, que vieron como se le fue la tarde desperdiciando la oportunidad de ganar para llegar a la última fecha del Torneo Apertura dos puntos arriba del segundo.

Los locales salieron decididos a plantear un partido con pocos espacios y que tuviera pocas situaciones de gol. Para ello fue clave la tarea de Nicolás Freitas, quien marcó mucho jugando como volante tapón, muchas veces bien replegado contra la línea de cuatro defensores. También fue importante el trabajo de los volantes externos Winston Fernández y Matías Rigoleto, para evitar una subida clara de los laterales y frenar la arremetida de los extremos tricolores.

Nacional no le encontró la vuelta al partido, en una tarde donde no estuvo inspirado Santiago Rodríguez y donde Alfonso Trezza no pudo desplegar su velocidad. Gonzalo Castro fue el que estuvo más lúcido en ataque, mientras que Gonzalo Bergessio fue, en general, bien controlado.

Santiago Rodríguez se escapa de la marca de Leandro Lozano. FOTO: Nicolás Pereira.

Ayrton Cougo le dejó la pierna a Leandro Lozano y le cometió una falta (polémica, por cierto), Diego Dunajec cobró penal y Sebastián Abreu le ejecutó notablemente para poner el 1-0, que sonaba a mucho premio para los dirigidos por el “Loco”, que no festejó la anotación.

Sobre el final de la primera parte, Dunajec no percibió un agarrón sobre Corujo dentro del área.

El final del agarrón de Freitas sobre Corujo. FOTO: Nicolás Pereira.

Nacional mejoró en el inicio del segundo tiempo y puso a Boston River a defender muy cerca de su arco. Rápidamente llegó al empate a través del Chory Castro, pero no logró seguir de largo, pese a que tenía mucho tiempo por delante. Si bien Armando Méndez subió mucho por derecha, en la mayoría de las veces culminó mal las jugadas.

Gonzalo Castro y su grito de gol. Foto: Nicolás Pereira

A los 65’ fue expulsado Castro, pero pese a esa incidencia Nacional siguió siendo el protagonista del juego, principalmente en la tenencia, no tanto en la generación de jugadas que generaran peligro.

Ya en el tramo final del juego, Boston River pudo quedarse con los tres puntos, pero Sergio Rochet se lució con dos buenas intervenciones que evitaron la derrota.

En la última incidencia del partido, otra jugada polémica: Nacional protestó un penal a Sebastián Fernández por una falta de Pablo Álvarez.

Aunque fue un mal resultado para Nacional, los albos igualmente siguen dependiendo de sí mismos para ser los campeones del Apertura. Hoy están primeros junto con Rentistas con 27 puntos.

En la última fecha, Nacional será local contra Deportivo Maldonado en el Gran Parque Central, en tanto que Rentistas visitará a Danubio en Jardines del Hipódromo.

Nacional debe ganar y esperar que los “Bichos Colorados” no lo hagan para festejar mismo el domingo. Si los tricolores triunfan y Rentistas también, se jugará una finalísima por el título del Torneo Apertura el miércoles de la semana próxima. Las cartas están sobre la mesa y la definición se aproxima.