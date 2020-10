La polémica: Penal de Pablo Álvarez contra Seba Fernández no sancionado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

No jugó bien Nacional y el 1-1 con Boston River estuvo bien. Eso no implica que terminó siendo perjudicado por el árbitro Diego Dunajec, quien no señaló un penal en contra de Sebastián Fernández en el tercer minuto de descuento.

Antes que nada hablemos de que sí acertó el juez cuando señaló la falta en el área de Ayrton Cougo sobre Leandro Lozano en el minuto 41 que significó el gol de la ventaja para Boston River convertido de penal por Sebastián Abreu. El defensor tricolor dejó clavada y cruzada su pierna para interrumpir el paso del rival, quien no pudo continuar su carrera justamente porque se encontró con la pierna del lateral izquierdo.

Después llegó la expulsión del "Chory" Castro, a los 65', la cual no se puede juzgar porque de acuerdo a las señas que hizo el árbitro fue por una exabrupto verbal. El jugador ni siquiera protestó, por lo cual debe inferirse que la roja directa estuvo bien mostrada.

Y finalmente desembocamos en la jugada de la polémica. Sebastián Fernández había provocado la expulsión por doble amarilla de Robert Flores, llegó el centro enviado por Cougo que parecía se iba afuera, pero Claudio Yacob evitó la salida del balón, mandó el centro atrás y cuando "Papelito" se aprestaba a disparar fue cargado por Pablo Álvarez desde atrás. No fue tanto el empeyón, sino que el defensor estiró el pie y le pegó en el talón del pie derecho. Penal. ¿Por qué no lo cobró Dunajec?

Evidentemente solo él lo sabrá, pero algo que lo pudo haber confundido es que, como Fernández tocó la pelota antes de recibir el puntapié y le quedó larga, infirió que se dejó caer al ver que no llegaría al balón.

A favor de Dunajec hay que decir que hubo que ver la jugada varias veces para determinar que fue penal y él tuvo centésimas de segundo para decidir.