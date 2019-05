Erling Haland, el autor de los 9 goles ante Honduras

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Surgido futbolísticamente del Bryne de Noruega, Erling Haland llegó a uno de los grandes del fútbol de su país en 2018: Molde. En este equipo, jugando en Primera División, anotó 12 goles en 25 partidos que le valieron una transferencia al exterior. Red Bull Salzburgo, de Austria, lo incorporó a su plantel en enero de 2019 y aunque solo disputó dos partidos en la liga anotó un gol y es considerado la gran promesa del plantel.

Su performance no solo fue buena en clubes, sino que en el Europeo Sub 19 que disputó con Noruega marcó 10 goles en 9 partidos y por eso la propia FIFA lo consideró como uno de los 10 jugadores a tener en cuenta durante la Copa del Mundo de Polonia.

Sus dos primeros partidos no fueron los mejores y no solo se notó en que Noruega no ganó los dos primeros juegos que disputó, sino en que la selección escandinava solo marcó un gol y no fue suyo.

De todas maneras, todo cambió para la tercera fecha. Haland se metió entre los titulares en un partido donde Noruega debía ganar y si era posible golear y lo terminó haciendo 12-0 ante Honduras con 9 goles del delantero.

Antes del final del primer tiempo, Noruega ganaba 5-0 y Haland había anotado cuatro goles, donde solo uno de ellos fue de penal. En el complemento, el ataque potente de Haland continuó y de despachó con cinco goles más.

Haland puso el 1-0, 2-0, 4-0, 5-0, 7-0, 8-0, 9-0, 11-0 y 12-0. Esto le permitió convertirse en el jugador con más goles anotados en un mismo partido en una Copa del Mundo Sub 20. El noruego superó al brasileño Adailton que había anotado 6 goles ante Corea del Sur en la fase de grupos del Mundial de Malasia 1997 en lo que fue triunfo de los norteños por 10-3.

A su vez, estos 9 goles lo ponen a solo dos tantos del máximo anotador en la historia de los mundiales de la categoría: Javier Saviola. El "Conejito" anotó 11 goles en el Mundial de Argentina 2001 y por ahora sigue siendo el líder histórico.

Por su edad, Haland no tendrá la posibilidad de disputar otra Copa del Mundo por lo que deberá aprovechar un posible juego de octavos de final para hacer historia y convertirse en el máximo anotador de estos torneos, un logro al que solo está dos goles de igualar a Saviola y tres de superarlo.