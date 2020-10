Martín Campaña, arquero de Uruguay: "Con Chile se generó una rivalidad linda"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Martín Campaña confía estar a la altura del reto que le espera a Uruguay contra Chile por las Eliminatorias y aseguró que llega de la mejor forma porque nunca dejó de entrenar, pese a la situación que se le generó con Independiente de Avellaneda.

El arquero de la selección uruguaya de fútbol, seguramente titular ante Chile este jueves en el inicio de las Eliminatorias del Mundial de Catar 2022, destacó que "siempre tuvo en cuenta las consecuencias que podían llegar por la situación que se generó" con su alejamiento del Rojo. Sin embargo, resaltó que la pandemia hizo que todo el fútbol se paralizara.

Edinson Cavani: “Le dije al Maestro que me faltaban cosas” para venir a la selección By Juan Gari MIRA TAMBIÉN Edinson Cavani: “Le dije al Maestro que me faltaban cosas” para venir a la selección

"Estoy muy agradecido de estar acá en el Complejo Celeste y con los mejores jugadores de Uruguay. Estoy preparándome al máximo para aprovechar esta oportunidad", comentó Campaña en la conferencia de prensa vía Zoom que se realizó desde el Complejo Celeste.

El arquero uruguayo destacó que se encontraba muy "feliz de estar acá con mis compañeros y preparando entre todos este comienzo de las Eliminatorias".

Cavani confirmó que tuvo coronavirus y se planteó abandonar el fútbol por un tiempo By Juan Gari MIRA TAMBIÉN Cavani confirmó que tuvo coronavirus y se planteó abandonar el fútbol por un tiempo

Ante la recurrente pregunta de su actual estado de forma, Campaña respondió: "Llego bien. Estuve entrenándome todo este tiempo. Estoy en la mejor forma. Aunque ha sido una situación incómoda, es la forma en la que salió. Hoy espero estar a la altura".

El guardameta aceptó que será muy diferente entrar al Estadio Centenario y no ver a la afición uruguaya. "Sin público es diferente, para todos va a ser raro, extraño. Igual, no hay excusas para no hacer un gran partido", señaló.

En lo que respecta al rival admitió que hay una sensación diferente. "Sí, los sentimos diferentes los partidos con Chile. Es un equipo importante, que logró éxitos recientes a nivel continental y se generó una rivalidad linda. Será duro como cualquier partido de las Eliminatorias".