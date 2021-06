Eliminatorias: en seis fechas Uruguay solo hizo más goles que Paraguay, Venezuela y Perú

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Finalizada la sexta jornada de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022, Uruguay se encuentra en zona de clasificación directa, pero con varios signos de preocupación. Entre ellos, la falta de gol. Solo hizo más tantos que tres selecciones.

El cuarto puesto que consiguió tras esta doble fecha no se acompasa con la preocupación que dejó la Celeste en los últimos tres encuentros, donde acumuló una derrota y estos dos últimos empates ante Paraguay y Venezuela.

El propio maestro Tabárez mostró su preocupación por la falta de ocasiones de gol generadas y lo lejos que jugó Uruguay del arco rival en estos cotejos. Hace tres partidos que la selección no convierte y la sequía lleva ya 287 sin festejos.



Uruguay marcó 7 goles desde que arrancó la Eliminatorias (2 a Chile, 2 a Ecuador y 3 a Colombia) y se encuentra entre los equipos menos efectivos del continente. Con esos 7 goles, solo supera a Paraguay (6) y los dos últimos de la tabla: Venezuela, que apenas gritó 3 veces en lo que va de la clasificatoria, y Perú (6).



La tabla de goleo la domina Brasil con 16. Luego siguen Ecuador con 14, Colombia con 11, Argentina y Bolivia con 9 y Chile con 8.



Mirando el vaso medio lleno, a favor de Uruguay, está que la Celeste es el tercer equipo menos goleado. Le convirtieron 7 veces. Solo lo superan Argentina (5) y Brasil (2).



Luego siguen: Paraguay (7), Chile (8), Venezuela (9), Ecuador (10), Colombia (13), Bolivia (14) y Perú (14).



El saldo de goles en la Eliminatorias no es un aspecto menor, ya que resulta determinante a la hora de definir entre dos equipos que finalizaron igualados en puntos. Es decir, el saldo de goles puede definir ir o no a un Campeonato del Mundo.