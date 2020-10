Uruguay, al horno de Barranquilla: días y horarios de las fechas 3 y 4 de Eliminatorias

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Conmebol confirmó este lunes las fechas y horarios de los dos próximos partidos de las Eliminatorias. Uruguay no pudo zafar el horno del estadio Metropolitano de Barranquilla, dado que su partido ante Colombia fue ratificado para la hora 15:30.

La preocupación uruguaya por la condición climática imperante en el escenario de la calurosa ciudad colombiana, especialmente por las consecuencias físicas para los jugadores y en tiempos de pandemia de coronavirus, quedó nada más que en eso, porque Conmebol confirmó la la misma hora que había elegido la Federación Colombiana de Fútbol.

A diferencia de lo que ocurrió cuando recibió a Venezuela, Colombia vuelve a su horario habitual y tratará de sacar provecho de la humedad y el intenso calor que se vive en noviembre y a esa hora en Barranquilla.

Fecha 3



Jueves 12 de noviembre

​

Bolivia vs Ecuador | 17:00

Argentina vs Paraguay | 21:00

Viernes 13 de noviembre

Chile vs Perú | 20:00

Colombia vs Uruguay | 17:30

Brasil vs Venezuela | 21:30

Fecha 4

Martes 17 de noviembre



Uruguay vs. Brasil | 20:00

Perú vs Argentina | 21:30

Venezuela vs Chile | 18:00

Paraguay vs Bolivia | 20:00

Ecuador vs Colombia | 18:00