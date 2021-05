Edinson Cavani: "Antes de la renovación había pensado en volver a estar cerca de mi familia"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La noticia que había cobrado fuerza en los últimos días se confirmó este lunes: Edinson Cavani renovó su contrato con Manchester United. El "Matador", que pasa por un gran momento deportivo, también brindó declaraciones al canal oficial del club en donde explicó los motivos de quedarse en Inglaterra.

"Sobre cuáles fueron las razones detrás de esto y cuál es mi motivación para quedarme, simplemente diría que es exactamente lo que representa este club, lo que representa el Manchester United como entidad, como organización. Eso se debe al club en sí, pero también a las personas que trabajan detrás de escena y dentro del club, obviamente también a la afición", expresó el delantero salteño.

"Estoy muy emocionado y con muchas ganas de quedarme una temporada más, de dar lo mejor de mí, de ayudar al club en el campo lo más que pueda y, con suerte, traer algo de felicidad y alegría a la afición", agregó el "Matador".

Cavani también hizo referencia a dos factores muy importantes para su continuidad en la institución: su entrenador y sus compañeros. "Cualquier influencia que (Solskjaer) ha tenido no ha sido solo ahora en el momento de firmar un nuevo contrato, sino desde el primer momento, incluso antes de firmar, con las conversaciones que tuve con él. La forma en que puso su confianza en mí, la forma en que dio a conocer sus sentimientos sobre mí y la confianza que tenía conmigo, fue genial desde el principio. Pero con el tiempo y con el paso de los meses, la situación confirma lo que originalmente pensé de Ole y esa confianza que me dio".

"Los muchachos en el vestuario me han conmovido y conmovido mucho, diciendo cosas como: 'Edi, no te puedes ir; quédate, quédate, te queremos, no queremos que te vayas '. Ya sabes, honestamente y sinceramente, eso te da esa motivación extra para querer quedarte en algún lugar y te da un impulso real. Te hace querer dar ese poquito más al equipo, querer quedarte más tiempo, intentar lograr algo y hacer tu granito de arena por el equipo en el futuro, así que eso me conmovió mucho", afirmó.

En dicho diálogo también hizo referencia a lo que podría haber sido la partida del United y cómo se terminó convenciendo de quedarse: "Antes de la renovación había pensado en volver a estar cerca de mi familia. Ya eran muchos años jugando en Europa, muchos años lejos de mi familia, padres, hermanos, sobrinos, de toda mi gente y era una decisión que la había pensado para poder compartir cosas que no había podido hacer".

"Con mi novia, con mi familia que estamos acá en Inglaterra, hemos pensado en hacer un sacrificio y quedarnos acá para dar algo más por esta gente que nos ha dado tanto cariño", comentó.

Sobre su relación con los hinchas del United manifestó: "Me gusta pensar que cuando juego al fútbol, lo hago para tratar de entretener y dar un poco de alegría a los aficionados, a la gente que anima desde las tribunas y más allá. Así que esa es una motivación que tengo para ganar todo el tiempo, para intentar mejorar y rendir bien. Lo hago por la afición que tanto nos respalda".

Y no dudó en afirmar qué sintió cuando conoció la canción que los fanáticos le había dedicado al ritmo de Gimme, Gimme del grupo sueco ABBA. “Lo curioso es que la primera vez que escuché la melodía, no era de los fans. Era uno de los chicos del equipo. Cada vez que pasaba junto a él en el entrenamiento, preparándome, él me cantaba la canción. Fue increíble cuando escuché a los fans cantarlo también. Uno, porque es una buena melodía y, dos, es otra cosa que te hace sentir tan feliz por dentro".

“Give it, give it, give it to Edi Cavani; Pass him the ball and watch him score all the goals”, que en español sería algo así como: "Dale, dale, dale a Edi Cavani. Dale la pelota y miralo hacer todos los goles", es lo que expresa la canción.

"El hecho de poder jugar frente a un estadio lleno en Old Trafford. Es, para ser honesto, un sueño y algo maravilloso cuando realmente se haga realidad. Es algo que realmente quieres experimentar, vivir y disfrutar de verdad. Así que esperemos que cuando vuelvan los buenos tiempos, podamos disfrutarlo juntos y crear momentos que vivan en la memoria", concluyó.