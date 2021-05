Oficial: Edinson Cavani se quedará en el Manchester United hasta 2022

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Edinson Cavani seguirá hasta 2022 en Manchester United. Así lo anunció el club inglés este lunes a través de sus redes sociales, con lo que se cumple el deseo del futbolista, del técnico Ole Gunnar Solskjaer y los hinchas, que reclamaban por la renovación del "Matador".

"Manchester United se complace en anunciar que Edinson Cavani acaba de extender su contrato hasta junio de 2022", anunció el conjunto inglés en su página web en español y añadió: "El uruguayo de 34 años, que llegó a los 15 goles con la camiseta de los Red Devils el pasado fin de semana en Villa Park, no tardó en convertirse en una pieza clave del conjunto dirigido por Ole Gunnar Solskjaer, ganándose el respeto de toda la hinchada".



Y apuntó que luego de la confirmación de esta importante noticia, el Cavani declaró: “A lo largo de la temporada he desarrollado un gran cariño por el club y todo lo que representa. Siento un vínculo profundo con mis compañeros de equipo y todo el cuerpo técnico, que me motiva todos los días, por eso sé que juntos somos capaces de lograr cosas muy especiales”.

El "Matador" reconoció: "También me ha emocionado lo mucho que los hinchas han querido que me quede, por eso voy a dar todo para traerles nuevas alegrías. Todavía no he podido jugar con las tribunas llenas, pero no puedo esperar para hacerlo".

Por su parte, Ole Gunnar Solskjaer declaró: “Cuando Edinson fichó por el club dije que le daría energía, poder y liderazgo al grupo, pero él aportó todo esto y mucho más. Como entrenador, estaba familiarizado con su historial de goles, pero creo que su personalidad es lo que más se ha destacado dentro del plantel. Cuenta con una mentalidad ganadora y una actitud implacable”.





Hace algunos días ya se había anunciado que había un acuerdo entre Cavani y Manchester United, lo que tiraba por el piso las ilusiones de Boca Juniors de tener al delantero salteño a partir de agosto próximo.



Cavani venía de anotar un doblete en la victoria 6-2 de Manchester United sobre Roma en la ida de la semifinal de la Champions League y luego repitió en la caída 3-2 en la capital de Italia, en lo que significó la primera clasificación del "Matador" a una final continental en torneos de clubes.

Pero no paró allí, porque este domingo volvió a tener contacto con la red en el triunfo 3-1 de visitante de Manchester United sobre Aston Villa que impidió la coronación por adelantado de Manchester City.

De los 15 goles que ha convertido Cavani para el United, ocho los hizo en los últimos siete partidos:

- 1 a Tottenham

- 1 a Granada

- 1 a Burnley

- 4 a Roma

- 1 a Aston Villa



El "Matador" está en un gran momento y Manchester United se aseguro de que lo seguirá disfrutando.