Como en Napoli, los hinchas del Manchester le hicieron una canción a Edinson Cavani

Parece que Edinson Cavani se gana el corazón de los hinchas en cada equipo para el que juega. Los hinchas del Napoli parecían difíciles de conquistar pero terminaron dedicándole una canción que se volvió viral, los del PSG lo defendieron ante más de una decisión de los directivos del club y en Manchester United ya tiene su propio cántico de la hinchada.

En uno de sus primeros mensajes a los hinchas, el Matador dijo que soñaba con jugar ante los hinchas en Old Trafford y por lo pronto, si eso ocurre, podrán entonarle su propia canción.

Los hinchas de los Red Devils cambiaron la letra de "'Gimme! Gimme! Gimme!' (A Man After Midnight)" de ABBA para dedicarle unas estrofas a Cavani que lleva siete goles en los últimos seis partidos con el equipo, que ya está en la final de la UEFA Europa League donde enfrentará al Villarreal.

En este torneo el uruguayo lleva cinco goles en cuatro partidos y, aunque llegó en octubre al club, goles son amores y tiene enamorados a los fanáticos.

¿Qué dice la canción? “Give it, give it, give it to Edi Cavani; Pass him the ball and watch him score all the goals”, que en español sería algo así como: "Dale, dale, dale a Edi Cavani. Dale la pelota y miralo hacer todos los goles".

video El cántico de los Red Devils para Cavani