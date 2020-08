Edinson Cavani partió a Europa con pinta de Rey de Benfica

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se fue a Europa. Y el destino final es Portugal. Donde lo van a recibir por lo grande y con la ilusión de transformarlo en un súper ídolo. Es más, el “Matador” Edinson Cavani está llamado a convertirse en un rey de Benfica, por la categoría que le entregará el uruguayo al club y por la segura gran relación que nacerá entre este impresionante goleador y la enfervorizada afición.

“Edi” no quiso dar por seguro el acuerdo, aclaró que hay algunos aspectos a definir, pero dejó en claro que el vínculo está a punto de concretarse.

“Estoy con muchas ganas de empezar, de correr detrás de la pelota y de hacer lo que me gusta y siento pasión: que es jugar al fútbol”, dijo Edinson Cavani antes de partir a Europa y luego de confirmar que han habido avances con el Benfica.

El “Matador” dijo que no podría decir más porque no estaba definido, aunque remarcó que “Benfica es un gran equipo, que siempre está en Champions, que siempre saca jugadores importantes, que muchos jugadores uruguayos han pasado por ahí. Entonces, cómo no voy a decir que es equipo que me atraiga. Me gusta. Y si sale la posibilidad, encantado de la vida”.

Aunque el técnico Jorge Jesús todavía no le realizó una llamada para hablar de lo que podría ser su vinculación con la institución lusitana, Cavani dijo que no tendría problemas de hablar con él sobre fútbol, “porque la cuestión de contratos y números son otras cosas”.

Finalmente, tras establecer que “por ahora está todo tranquilo”, marcó el futuro: “Cuando lleguemos a Europa trataremos de firmar para empezar otra etapa de mi vida”.

Más o menos lo mismo que hizo público su hermano Walter Gugliemone en diálogo con ESPN Uruguay. El exdelantero manifestó que lo de Edinson “está un poco encaminado pero no está cerrado”, lo que indica que las negociaciones pueden llegar a buen puerto en las próximas horas.

Guglielmone se encuentra en París esperando por la llegada del “Matador” para ponerle el broche a un vínculo que promete ser exitoso.