Un dólar se pagaría para ver Uruguay-Perú por Antel Vera+

AUF y Vera+ siguieron avanzando en la negociación de los derechos de emisión por streaming de los próximos cuatro partidos amistosos de la Selección uruguaya y quedó casi resuelto que habrá dos modelos diferentes. El sistema de pay per view -pago por ver (PPV) se instrumentará exclusivamente para el cotejo del próximo viernes 11 de octubre. En la noche del lunes comenzó a considerarse la cifra que se solicitará a los usuarios, los que deberán registrarse para poder observar por streaming el cotejo entre Uruguay y Perú. En principio, solamente se fijará un monto -entre tres y cuatro dólares- para el mercado internacional y se analiza fijar un valor de un dólar para el mercado local.

De acuerdo con lo que indicaron las fuentes de la AUF a Ovación, se concluyó que esta experiencia debe ser considerada como una especie de test para el futuro, de ahí que lo aconsejable es que el usuario en Uruguay tenga que abonar algo así como el costo de un boleto de ómnibus, mientras que para uruguayos en el exterior y público peruano la cifra será superior.

Si el éxito alcanzado en la emisión por streaming de los cotejos disputados ante Costa Rica y Estados Unidos, donde llegó a producirse un incremento del 50% en la cantidad de usuarios conectados para el segundo partido, se sostiene de manera importante “la AUF abrirá definitivamente las puertas a un nuevo mercado”.

Incluso, de acuerdo a lo que indicó un vocero, se valorará como muy importante que nada más que la mitad de los 180.000 usuarios que crearon, en la justa deportiva ante Estados Unidos, el pico más alto de audiencia se sume a la plataforma de Vera+ para ver el choque de celestes e incaicos.

En primer lugar porque el negocio que se maneja con Antel es sobre la base de un 80% de lo generado para las arcas de la AUF y el otro 20 para la empresa de telecomunicaciones. Y en segundo, porque de una propuesta de 5.000 dólares o de 20.000 como máximo se llegaría a obtener algo así como 72.000 dólares (solamente si se cobrase un dólar).

Este sistema de comercialización de los partidos de la Selección uruguaya de fútbol ya había sido manejada en la negociación primaria que se llevó adelante entre la AUF y Antel Vera+, si en los dos primeros partidos no se instrumentó fue porque se quería comprobar el grado de interés que generaba la Celeste para luego establecer un acuerdo diferente.

Ahora, si hay también dos modelos diferentes, es porque se quiere ir avanzando con pasos firmes, seguros. Uno de los elementos que se estará a prueba es ver el “universo de gente que está dispuesta a registrarse, porque es de esa manera en la que se abonará por el partido”.

Otra fuente de la AUF subrayó que “este es un proceso en construcción, al que se está ingresando todavía con expectativa”, pero sabiendo que hoy en el mundo se paga “entre 5 y 10 dólares por un evento deportivo individual”.

Obviamente que el impulso mayor para seguir profundizando la explotación del streaming en sociedad con Vera+ lo entregaron los propios aficionados uruguayos que sorprendieron a Antel con la demanda.

Ese hecho, más la superación tecnológica que está teniendo Uruguay, proyectan un acuerdo de largo plazo.



comisión asesora

Aconsejan negociación directa por las Eliminatorias

Formalmente todavía no hay una definición, pero es un hecho que el Ejecutivo de la AUF aprobará la recomendación que le entregará la comisión creada para abordar el tema de los derechos de televisión de las próximas Eliminatorias de Catar 2022. En la misma, se deja en claro que debe declararse desierta la licitación realizada y negociar de forma directa con las empresas que presentaron sus ofertas: TyC Sports, TLT y Mediapro.

Como ya informara oportunamente Ovación, las tres propuestas que llegaron del exterior con diferentes variantes, fueron consideradas insuficientes.

Los datos entregados por voceros de la AUF indicaron que el monto mayor lo propuso la española Mediapro con 7 millones de dólares, mientras que TyC Sports ofertó 5 millones y TLT 6.

La argentina TyC incluyó en su oferta entregar a la AUF los partidos de Argentina-Uruguay en el escenario argentino y Brasil-Uruguay en suelo norteño. Además, también ofreció todos los partidos de Argentina y Brasil. Todo eso por los partidos de Uruguay-Brasil y Uruguay-Argentina en el Centenario y para negociar, también, en Europa, Asia y no en el resto de Sudamérica.

Mediapro entregó variables a su propuesta y cada negociación incluía diferentes aspectos, habilitando así las puertas para una negociación diferente. Al menos es como se lo interpretó desde la comisión asesora.

TLT en tanto, una empresa venezolana pero que vino para obtener los derechos de la Eliminatoria para Ecuador realizó la propuesta más complicada de todas, lo que no significa que pueda ser profundizado.

Lo que no está debidamente definido es quienes se encargarán de llevar adelante la negociación. En principio, según las afirmaciones entregadas al momento de formar esta comisión, serían los integrantes de la misma los interlocutores de la AUF.