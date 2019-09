Viene Pay Per View: AUF y Vera+, muy cerca del acuerdo por la transmisión

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El pago por ver -pay per view en inglés-, a través de la plataforma de Vera+ para los cuatro próximos partidos amistosos de la Selección uruguaya de fútbol está muy cerca de aprobarse, según lo indicaron a Ovación fuentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).



El éxito alcanzado en la emisión por streaming de los cotejos disputados ante Costa Rica y Estados Unidos, con un incremento del 50% en la cantidad de usuarios conectados para el segundo partido, abrió las puertas para un modelo de negociación diferente.

Es más, esta situación ya había sido prevista en la negociación primaria entre Antel Vera+ y la AUF, porque se quería comprobar el grado de interés que generaba la Celeste para luego establecer un acuerdo diferente.



De un lado y del otro, según las fuentes, los números generaron sorpresa. Más teniendo en cuenta que Uruguay llegó a estos dos compromisos sin sus principales estrellas.



Un integrante de la comisión que la AUF designó para abordar el tema de los derechos de TV, dijo a Ovación: “Estos dos partidos nos dieron mucha información. Nunca habíamos tenido números tan exactos. Generó asombro”.

La primera experiencia abrió un mundo nuevo y esa es la razón por la cual se está analizando un modelo diferente de comercialización de la plataforma de Vera + para los próximos cuatro partidos. Sabiendo, además, que en uno de ellos Uruguay será locatario y podrá aprovechar que tendrá los derechos para el mercado local y para el exterior.



Este hecho contribuirá para que la demanda sea mayor, porque existe la certeza de que habrá interés de las colonias de uruguayos que hay en Argentina y Estados Unidos para observar el compromiso.

El entusiasmo es grande, al punto tal que la AUF no descarta bajo ningún concepto ejecutar este plan ni aunque algún cable operador se interese por los partidos y haga una oferta importante.



Además, todo hace indicar que también se recorrerá este camino en la comercialización de las Eliminatorias de Catar 2022. De hecho, el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, dijo en Sport 890 que no habrá una marcha atrás. “Ya dimos una señal. Hicimos el llamado para el distribuidor. Se lo hemos dicho a los empresarios. El producto es nuestro. No vamos a cambiar la estrategia. Vamos a vender el producto de forma directa”.

En concreto, la AUF va a separar la venta de los partidos de Uruguay de las Eliminatorias entre mercado local e internacional. Se hará un llamado para el territorio nacional, pero dividido entre TV para abonados y el streaming.



Es que en las conversaciones con Antel se ha asegurado a las autoridades del fútbol uruguayo que las futuras emisiones van a tener más cuerpo técnico y que se superarán algunos inconvenientes que se generaron con la gran demanda que existió para el cotejo ante Estados Unidos.

Si bien se quieren dar pasos cortos y concretos, porque se considera que finalmente aparecerán muchos interesados, se comprobó que “la tecnología es el gran aliado que tenemos hoy. Si el producto no termina de ser apetecible para los cable operadores, la decisión de ir por la innovación se tomará”, indicó una fuente de la AUF.



El cambio grande puede llegar en cuestión de días, cuando se termine de aprobar lo que está avanzado entre Vera+ y la AUF.

Antes del sorteo se decide



Antes del 3 de diciembre, día que en Cartagena de Indias se realizará el sorteo del fixture de las Eliminatorias de Catar 2022, la AUF tendrá resuelto la forma en la que negociará los derechos de TV de las mismas. Se recibieron tres propuestas del exterior y todas tienen diferentes variantes, por lo que se establecerán mecanismos de negociación para que tanto Mediapro, como TyC Sports y TLT realicen mejores ofertas. Para los integrantes de la comisión de la AUF, las tres son insuficientes. Hoy se está en el tiempo del diálogo, con el convencimiento de que el tiempo juega a favor de la Asociación. Es que no pueden permitirse no tener los partidos del Centenario.