Defensor-Danubio: un clásico guste o no

Contalo como quieras, pero es un clásico. Si todos los hinchas lo primero que buscan en el fixture de cada temporada cuando se enfrentan Nacional y Peñarol, los de Danubio y Defensor se fijan en cuándo les toca enfrentarse entre ellos. Y esa es señal de clásico.

El violeta será local y favorito. Luego de un inicio flojo de temporada comenzó a repuntar y desde setiembre ha mejorado no solo su productividad, sino su rendimiento. Séptimo en la Anual, está en posición de Sudamericana y viene de hacer ocho goles en los últimos dos partidos: 4-0 a Racing y 4-1 a Boston River.

Danubio hizo el camino inverso: buen inicio, pésimo Intermedio (no ganó y perdió seis de siete) y flojo Clausura, con un triunfo en sus últimas 15 presentaciones y racha de dos caídas consecutivas y cinco partidos sin ganar.

Contalo como quieras, pero hay clásico en el Franzini.

Estadio: Franzini Hora: 16.00 TV: VTV Árbitro: D. Fedorczuk Asistentes: N. Tarán, A. Nievas y J. Fuentes Defensor Sporting: S. Fuentes; M. Gómez, H. Menosse, G. Álvarez, J. González, Á. González, M. Rabuñal, G. Nápoli, I. Laquintana; A. Rodríguez y M. Pavone. DT: I. Risso. ​ Danubio: F. Cristóforo; E. Ancheta, M. Victorino, M. Amuz, N. Pantaleone; G. Montes, M. Jones; M. Rodríguez, C. Grossmuller, S. Mederos; y S. Paiva. DT: M. Larriera.

Mauricio Victorino

Llegó para ser el patrón del fondo en Danubio

- Luego de dos años inactivo volvió a jugar y lo ha hecho en buen nivel en la zaga de Danubio. Un especialista en esta clase de partidos.

- Debutó el 22 de setiembre en Danubio, ese día la franja ganó y él no salió más. Completó los 540 minutos de sus seis presencias.

- Danubio mejoró en el fondo con el arribo de Victorino, pero no demasiado. Solo en el triunfo ante Cerro el zaguero no recibió goles.