¿Quién es el culpable de la eliminación del Barcelona ante el Liverpool?

La eliminación del Barcelona en semifinales de la Champions League causó sorpresa y molestia. No por perder con el Liverpool, un equipo con varios futbolistas de elite y buen juego, sino por la forma: el blaugrana ganó 3 a 0 como local y nadie imaginaba que recibirían cuatro goles sin responder.

Los futbolistas saben que tuvieron una noche terrible. Luego de terminado el partido, Luis Suárez dijo que el cuarto gol recibido, producto de una “avivada” de Alexander Arnold en un córner que terminó con una definición de Divock Origi frente al área chica, fue “de juveniles”.



Como sucede habitualmente, luego de la eliminación aparecen los señalamientos. Tanto los hinchas como la prensa española apuntan a dos personas: el entrenador Ernesto Valverde y el capitán del equipo, Lionel Messi.

El DT.

Ernesto Valverde, entrenador del Barcelona. Foto: AFP.

Valverde ganó dos ligas consecutivas y también buscará repetir en Copa del Rey, está recibiendo críticas muy duras porque es el segundo año consecutivo que le remontan una ventaja de tres goles en Champions.



El diario Marca repasaba ayer cinco errores del entrenador que fueron calificados como “inexplicables”. Uno es haber repetido el equipo luego de un partido de ida dominado por los reds y con un resultado “engañoso”. En segundo lugar, la titularidad de Coutinho, que viene acumulando partidos flojos. Tercero, los cambios sin resultado. Cuarto, los pocos minutos que disputó el brasileño Arthur, de buen rendimiento en el mediocampo esta temporada. Por último, el “sacrificio” de Arturo Vidal, que estaba jugando mejor que sus compañeros Sergio Busquets e Ivan Rakitic pero fue sustituido de todos modos.



Pese a los títulos conseguidos en dos años, haber sido eliminado de manera similar en 2018 y 2019 provoca que la continuidad de Valverde esté pendiendo de un hilo.

El capitán.

Lionel Messi fue anulado por el Liverpool. Foto: Reuters.

Según The Guardian, al terminar el partido Messi se derrumbó en el vestuario y no pudo evitar las lágrimas por la derrota.



Además de haber sido señalado por no haber logrado superar a la defensa red, Messi recibió críticas por no haber salido a dar explicaciones en su rol de capitán, algo que sí hicieron Suárez y Sergio Busquets.



Particularmente se lo señaló por no haber tenido jugadas de relevancia en los últimos 15 minutos de juego, incluso luego del cuarto gol del Liverpool, cuando un gol le habría dado la clasificación al equipo catalán.



Coutinho y una temporada para el olvido.

Coutinho entrenando antes del inicio del partido. Foto: Reuters.

El futbolista brasileño ha sido sin dudas el jugador que más críticas ha recibido a lo largo de la presente campaña del Barcelona. Esto se vio acentuado con su mal rendimiento en los dos partidos de la llave semifinal, siendo el primer jugador sustituido en los dos partidos.



Coutinho venía de una gran temporada con el Liverpool cuando en enero de 2018 llegó al Barcelona. Desde entonces no ha podido repetir lo que hizo en el equipo inglés, el motivo por el que los blaugranas pagaron 120 millones de euros para contar con sus servicios.