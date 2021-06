Copa América: Martins dijo que no fue su intención "ofender" a la Conmebol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El goleador histórico de Bolivia, Marcelo Martins Moreno, sostuvo este miércoles que no fue su intención "ofender" a la Conmebol con un mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram en el que culpó a la entidad por los contagios de la COVID-19 en la Copa América y aseguró que no fue una "declaración textual" suya.

"Lo expresado en ese posteo de mi cuenta de Instagram no ha sido una declaración textual que haya dado personalmente, razón por la cual no ha sido mi intención generar una polémica, ofender o cuestionar a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ni a sus autoridades", señala un comunicado difundido esta noche por el artillero.

Martins Moreno explicó que la preocupación que le generó el haberse contagiado de COVID-19 y que le impidió jugar en el debut de Bolivia ante Paraguay en la Copa América "fue interpretada de manera incorrecta por quienes se encargan" de hacer sus "comunicaciones públicas".



"Han sido días muy difíciles para todos y con mucha presión luego de los partidos de la eliminatoria (del Mundial de Catar 2022), y dentro de ese escenario ha ocurrido todo esto", señaló.



También indicó que entiende el "esfuerzo" realizado por la Conmebol para organizar el torneo y mantener así la competitividad de las selecciones sudamericanas con miras al próximo mundial, "aunque la misma situación de la pandemia ha ocasionado que nos enfrentemos a circunstancias que son complicadas de sobrellevar".



El martes se generó polémica por un mensaje en una historia en el Instagram de Martins que culpaba a la Conmebol por los contagios detectados en el certamen y cuestionaba: "¿La vida del jugador no vale nada?".



La publicación, que coincidió con la confirmación de que los casos de la covid-19 dentro de la copa superaban los 50, permaneció durante unas horas en la historia de Martins Moreno y luego desapareció.



El mensaje tuvo el respaldo de figuras como el exportero paraguayo José Luis Chilavert, aunque también derivó en el anuncio de la Conmebol de la apertura de un expediente disciplinario contra el jugador por la presunta violación de los "principios de conducta".



En Bolivia se confirmó el contagio de tres jugadores y una persona del cuerpo técnico.



La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) no había divulgado los nombres de los contagiados, confirmándose ahora que el goleador y capitán de la Verde es uno de ellos.



Martins aseguró que nada le hacía "más ilusión" que seguir compitiendo con la Verde en la Copa América, pero al llegar a Brasil dio "positivo" en la prueba para detectar el coronavirus.



"Por ahora el curso de la enfermedad no me permite tener certeza sobre los tiempos de regreso", indicó y concluyó expresando su deseo en que sus palabras "sirvan para brindar tranquilidad" y que el torneo continúe su curso "ofreciendo alegrías" en "momentos adversos" como el actual.