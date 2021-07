Los convocados de Nacional para el clásico: vuelve Rafael García a la nómina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Alejandro Cappuccio tiene ya a los 23 jugadores que aguardarán el encuentro clásico a disputarse este jueves a las 21.30 en el estadio Campeón del Siglo por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Como principal novedad es que el técnico de Nacional vuelve a tener en cuenta en esta convocatoria a Rafael García y Christian Almeida.

Estos son los 23 jugadores convocados para enfrentar mañana a Peñarol por los octavos de final de la @Sudamericana 👊🏼🔵⚪️🔴👊🏼#DaleBolso #TodosUnidosVenceremos pic.twitter.com/bLT6lWRpgD — Nacional (@Nacional) July 21, 2021

Nacional no solo está obligado a ganar, sino que debe anotar al menos dos goles luego de lo que fue el partido de ida, en el cual Peñarol ganó 2-1 de visitante en el Gran Parque Central. En virtud de ello el entrenador prepara una formación ofensiva, posiblemente con un 4-3-3. Pero principio quieren las cosas. Antes de hablar de la posible oncena, miremos la lista de convocados.

Destaca el regreso de Rafael García, un jugador que parecía olvidado por el entrenador. Luego de la tibia versión que fue el equipo en el pasado clásico, desde la interna de la institución muchas voces se alzaron reclamando la presencia de Rafa al menos en el banco de suplentes por la energía positiva que transmite en el vestuario y luego desde el costado de la cancha. Cappuccio parece que tomó nota y lo convocó luego de dos partidos (en realidad uno, porque el segundo ante Villa Española se postergó) de no aparecer en la nómina.



También retorna Almeida, que de haber sido titular en el clásico del GPC pasó a no estar en la lista para el juego que finalmente no se disputó.



Como ausencia se puede destacar la de Guillermo May, que venía siendo considerado más que Mathías Vecino. Este último sí está convocado.



El posible equipo

Las dudas a esta altura parecen ser dos: Mathías Laborda o Nicolás Marichal en la zaga central y Joaquín Trasante o Emiliano Martínez en el medio campo. La posible oncena entonces sería:



Sergio Rochet



Armando Méndez

Guzmán Corujo

Nicolás Marichal o Mathías Laborda

Camilo Cándido



Felipe Carballo

Emiliano Martínez o Joaquín Trasante

​Maximiliano Cantera



Brian Ocampo

Gonzalo Bergessio

Leandro Fernández