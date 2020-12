Los 10 contratos que Nacional no renovará el 31 de diciembre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Naturalmente todo lo que tiene que ver con lo deportivo quedó, al menos por unos días, en un segundo plano en Nacional, después del acto de indisciplina de un grupo de jugadores, ya que los dirigentes continúan evaluando los pasos a seguir en esta situación. Por lo pronto, ayer el vicepresidente Alejandro Balbi asistió al Ministerio de Salud Pública -después de la reunión solicitada por Pablo Picabea-, donde se puso a disposición del organismo para llevar adelante una investigación.

Pero no hay que dejar de lado que en los tricolores este próximo 31 de diciembre terminan 11 contratos de jugadores, tres de ellos en condición de préstamo. Se trata de los vínculos de: Luis Mejía, Miguel Jaquet, Claudio Yacob, Agustín González, Rodrigo Amaral, Santiago Rodríguez, Gonzalo Castro, Sebastián Fernández y los préstamos de Mathías Suárez, Ayrton Cougo y Felipe Carballo.

En relación a los futbolistas que estaban cedidos en Nacional, ya se sabe que el “Zorrito” regresará a Montpellier el 2 de enero, que Ayrton Cougo volverá a Libertad de Asunción el 3 de enero ya que será utilizado por el club paraguayo (incluso ayer se despidió en las redes sociales) y no está clara la situación de Carballo.

Nacional pretende que el volante central continúe, el futbolista se quiere quedar y ya hubo gestiones por parte de Pablo Boselli con Sevilla para que se quede y el club español está de acuerdo. Pero si no existe un período de pases, como todo parece indicar, sería imposible poder prorrogar el préstamo.

Otra situación que no está clara es la de Santiago Rodríguez, que en el último semestre jugó algunos partidos de titular, otros ingresó desde el banco de suplentes e hizo siete goles en el año, cinco de ellos en el Uruguayo.

El número 23 fue adquirido por el Grupo City pero con la idea de que se quede en Nacional hasta fin de año y se incorpore a Montevideo City Torque para jugar el Clausura y después sí partir a otro equipo del grupo. Pero al no existir una ventana de pases, o se queda en Nacional o se tiene que ir a jugar al exterior directamente; no podría jugar en los celestes. Desde los albos la idea sería que no siga.

Mejía perdió terreno en el plantel, no gustaron sus actitudes y no seguirá mientras que jugadores que tuvieron pocos minutos como el “Tato” González, Jacquet, Yacob, Amaral (otro que se despidió anoche en redes sociales) y Fernández tampoco continuarán en la institución.

En el caso del argentino, se esperaba que tuviera un mayor protagonismo del que tuvo y desde que llegó Rafa García, sus posibilidades de recambio disminuyeron. También la partida de Gustavo Munúa le jugó una mala pasada.

Por último, el futbolista que genera mayor ruido en cuanto a su factible no renovación es la de Gonzalo “Chory” Castro, uno de los referentes que tiene el plantel y que tuvo un buen rendimiento durante el año.

El jugador de 36 años nacido en Trinidad jugó 26 partidos en 2020, 16 como titular y aportó tres goles.