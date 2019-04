Que el clásico se juegue en el CDS depende de la seguridad de Nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La disputa del clásico programado para el sábado 4 de mayo a las 15.00 en el Campeón del Siglo y con público visitante está en veremos. Nacional debe aprobar el plan de seguridad que presentó Peñarol para garantizar el bienestar de los hinchas tricolores y, en caso de que no lo haga, entonces hay dos caminos: jugar solo con público local o que el encuentro se juegue en el Estadio Centenario.

La Mesa Ejecutiva procedió ayer a fijar oficialmente la disputa de la fecha 12 del Torneo Apertura y el Campeón del Siglo aparece como el señalado para albergar el clásico. Sin embargo, tiene un asterisco al lado que expresa: “Escenario condicional a espera de los informes del Área de Seguridad de la AUF y Ministerio del Interior”.

Cónclave.

Los doctores Jorge Barrera (presidente de Peñarol) y Alejandro Balbi (vicepresidente de Nacional) concurrieron ayer a una reunión de la que también participaron Ignacio Alonso (presidente electo de la AUF), Jorge Vázquez (subsecretario del Ministerio del Interior) y el Dr. Fernando Cáceres (Secretario Nacional del Deporte), así como integrantes de la Comisión de Seguridad de la AUF.

El motivo de la charla fue “seguir trabajando para que este partido se dispute en el estadio del club locatario y con presencia de las dos hinchadas”, según expresó Cáceres. Es decir que Peñarol presentó su plan de seguridad para recibir a los hinchas de Nacional a fin de ser evaluado.

Según supo Ovación, el plan no colmó las expectativas de las autoridades, pero como no quieren apresurarse, dejaron en manos de Nacional que diera el OK o bien plantee alguna alternativa sobre la que se pueda mejorar.

“Que las dos parcialidades lleguen por la misma vía de acceso (ruta 102) no es lo ideal”, se dijo en la reunión, más allá de que habría una zona intransitable entre Camino Siete Cerros y Camino Mangangá, a fin de que los tricolores lleguen desde el sur (del lado del aeropuerto) y los aurinegros del norte (ruta 8).

La cuestión es que si Nacional no aprueba el plan, la Comisión de Seguridad recomendará jugar sin público visitante. Y aquí entrará en juego un tercer actor: la AUF.

Desde la casa del fútbol no se ve con buenos ojos dar el paso de jugar un clásico sin visitantes, porque se entiende que es dar un paso atrás del que luego no se podrá regresar. Como ejemplo está lo ocurrido en Argentina. Y como AUF es la dueña del espectáculo, podría dar un golpe en la mesa y decretar que se juegue en el Centenario con público de ambas instituciones.

En la pasada edición de Ovación, Marcelo Areco (dirigente de Peñarol) expresó desde Oruro que tenía la impresión personal de que Nacional no quería jugar en el CDS.

“Nosotros no tenemos ningún problema. Es más, en la directiva estuvimos hablando que para empezar esta era de jugar en el estadio de cada uno de nosotros lo mejor es jugar primero de visitante, porque si perdés en tu casa el primer partido luego estás seis meses para recuperarte, así que entendemos que es mejor jugar primero en el estadio de Peñarol. Eso sí: queremos garantías para nuestros hinchas, para el plantel y también que en el Clausura se juegue en el Parque Central”, manifestó a Ovación un dirigente que prefirió mantenerse en el anonimato.