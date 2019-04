Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A medida que van pasando los días, las versiones cada vez aumentan y son dispares. Que se juega en el Campeón del Siglo, en el Centenario, con o sin público visitante, son algunas de las cuestiones que se tejen alrededor del clásico que se juega el próximo sábado 4 de mayo.



Peñarol, que será local, ya fijó el Campeón del Siglo y está firme en esa postura. La inspección que realizó el Ministerio del Interior junto a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) arrojó resultados positivos para la institución aurinegra.

Consultado en Oruro por Ovación, Marcelo Areco, quien ofició como presidente de la delegación de Peñarol en Bolivia, fue claro: “Nosotros no nos imaginamos otra cosa que no sea jugar en el Campeón del Siglo y de hecho los que tenían que opinar ya opinaron favorablemente al respecto”.



Desde la inauguración del escenario carbonero en 2016, el objetivo del club es llevar un clásico a ese estadio y todo parece indicar que va camino a concretarlo.

“La duda es si le daremos 4.000, 2.000 o ninguna entrada a los visitantes, pero Peñarol el clásico lo va a jugar en su estadio”, remarcó Areco.



Consultado por versiones que circulan en el ambiente como por ejemplo jugar sin hinchada visitante en el Campeón del Siglo o con las dos parcialidades en el Estadio Centenario, el consejero aurinegro afirmó que “nosotros no tenemos ninguna comunicación oficial con un supuesto cambio de escenario para el clásico”.

Para Areco, y también para todo Peñarol, “esta es la culminación de un trabajo a largo plazo porque son tres años desde que se inauguró y el estadio no cambió. Cambió sí la cabeza de la gente que tiene que tomar las decisiones, que se dio cuenta que algún día esto iba a pasar y que nosotros íbamos a querer jugar un partido de estas características en nuestro escenario. El único cambio que se hizo desde la inauguración fue la instalación de un tejido que casi ni se percibe”.

En materia de seguridad, el consejero contó además que “Peñarol está preparado para esto y ya tiene vayas para pulmones, pero esos son apenas detalles. En años anteriores nos preguntaban qué nos faltaba y no nos faltaba nada. Eso sigue todo igual”.



Respecto a lo que sucedió con la hinchada de Cerro el sábado pasado en el Campeón del Siglo, Areco fue claro: “Lo que pasó ahí está dentro de lo tristemente normal y desgraciadamente esas cosas pasan y seguirán pasando, aunque no lo queramos”.

A propósito de esos altercados entre las parcialidades de Peñarol y de Cerro, el dirigente de Peñarol tiene su parecer y no se lo guardó. “En las redes sociales veo muchos comentarios acerca de eso y algo que lo percibo, pero no lo sé de fuentes directas y es que para mí, Nacional no quiere ir a jugar el clásico al Campeón del Siglo. Me da esa sensación y las críticas que leo así lo demuestran”.



Por último Marcelo Areco fue autocrítico y remarcó que “nosotros sabemos que hay cosas que tenemos que corregir pero hay otras que sabemos que lamentablemente no van a cambiar”.