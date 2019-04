Clásico en el Campeón del Siglo, pero se evalúa si con público visitante

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El clásico correspondiente a la fecha 12 del Torneo Apertura se jugará en el Campeón del Siglo, pero no hay certezas de que sea con público de Nacional. Ese es el resultado que arrojó la importante reunión desarrollada este jueves con la presencia de Fernando Cáceres, Jorge Vázquez, Ignacio Alonso, Jorge Barrera y Alejandro Balbi para dar un paso más hacia el objetivo de que el clásico se juegue el 4 de mayo en el estadio de Peñarol, a fin de que éste haga uso de "un derecho que todo club deportivo tiene de disputar los partidos como locatario en su estadio", según declaró el secretario nacional del deporte.

Trataron tres temas en la reunión.

Cáceres, mandamás de la Secretaría Nacional del Deporte, comentó que los cinco analizaron "las actas de la reunión del día 12 (de abril) en el Campeón del Siglo con la Asociación Uruguaya de Fútbol, los dos clubes y el Ministerio". Como segundo punto las aclaraciones que todos los actores realizaron con las preocupaciones para el evento y, en tercer lugar, "Establecer condiciones de diálogo para construir decisiones en conjunto" para que el partido se juegue en el CDS.

"La idea es seguir trabajando para que este partido se dispute en el estadio del club locatario y con presencia de las dos hinchadas" Fernando Cáceres Secretario nacional del deporte

"Hace más de dos años venimos trabajando todos —los clubes, el Ministerior, la Asociación Uruguaya de Fútbol, Secretaría Nacional del Deporte, Presidencia de la República, la justicia, el periodismo— con muy buenos resultados en el marco que dentro de los escenarios deportivos no han habido incidentes de magnitud. Este objetivo persigue devolver a la familia a los espectáculos deportivos con condiciones de convivencia naturales. Por lo que los riesgos a asumir no pueden poner en cuestión los avances que hemos ido concretando", finalizó Cáceres.

La condición a resolver: la seguridad de los hinchas albos.

"El encuentro de los dos principales cuadros en sus respectivos estadios sabíamos que se iba a dar. Pero a última instancia hay que hacer ajustes, tener acuerdos y las mayores garantías de que esto se va a desarrollar en un clima de normalidad", inició Jorge Vázquez, subsecretario del Ministerio del Interior.

"En la última reunión (el 12 de abril) surgían algunas dudas que en lugar de reducir los riesgos los incrementaba. Por eso era bueno tener esta reunión para evaluar si es posible llevar adelante o no el clásico en el estadio Campeón del Siglo con hinchada locataria y visitante", agregó Vázquez.

¿Está en duda el Campeón del Siglo? El subsecretario no dio una respuesta concreta, aunque sí aclaró que la decisión del Ministerio puede cambiar a último momento si el riesgo cambia. "Se evalúa permanentemente. Hay un papel muy importante que cumple la policía con los riesgos que trasciende a través de las redes sociales y que puede modificar alguna resolución. El día previo si sucede algo, el Ministerio del Interior va a hacer sentir su voz", avisó.

"Hasta último momento puede haber, no sé si un cambio de escenario, pero puede haber una decisión del Ministerio del Interior que bajo estas condiciones el partido no se puede hacer", añadió Vázquez.



Por el momento, el tema principal a resolver cómo irán los hinchas de Nacional en el estadio de Peñarol: "Lo más importante en este momento es buscar cómo la hinchada visitante llegue al estadio Campeón del Siglo dentro de un marco de seguridad aceptable", reafirmó.

Si bien el Campeón del Siglo cumpliría con todos los requisitos para recibir el clásico, hay una posibilidad de que igualmente sea en el Estadio Centenario. ¿Por qué? La AUF pretende que no se dé el paso de que se juegue solo con parcialidad local, porque entiende que luego no hay vuelta atrás. Por lo tanto, en caso de que la Comisión de Seguridad no dé el OK para que concurran hinchas de Nacional, es posible que la AUF haga todo lo posible para fijar el Centenario.

Si se juega en el Campeón del Siglo, el clásico del Clausura ¿se jugará en el Gran Parque Central?

No lo definirán aún. Fue uno de los temas tratados porque fue una de "las sugerencias que llegaban desde la Asociación Uruguaya de Fútbol. Que las medidas que se tomaran para este partido tenían que ser en espejo para el partido en el Gran Parque Central" del clásico en el Torneo Clausura. Pero Vázquez trasladó que los cinco integrantes de la reunión "estuvimos de acuerdo que las medidas no pueden ser en espejo porque las situaciones son diferentes: los lugares son distintos, los momentos son distintos".

Por lo tanto, no está asegurado que Nacional pueda ser local en el Gran Parque Central. "En este momento estamos en condiciones de decir que se puede jugar en el Campeón del Siglo. Cuando toque jugar en el Parque Central vamos a hacer, como nos comprometimos, el mayor de los esfuerzos", sostuvo.

También aclaró que en caso de que haya un clásico en el Torneo Intermedio "una de las propuestas" es que se juegue en el Centenario.

Finalmente, Jorge Vázquez afirmó que jugar el clásico del Apertura en el Campeón del Siglo sin hinchada visitante "por ahora no está previsto". Se está trabajando para que sea en el estadio de Peñarol y con ambas parcialidades.

A lo último, en breves acotaciones los presidentes de los clubes destacaron la ausencia de incidentes en los partidos más recientes del fútbol uruguayo y cómo se está trabajando para que todas las partes queden conformes.

"Van 95 partidos sin incidentes. Todos estamos haciendo el esfuerzo. Tenemos que dar una muestra para Uruguay y la región que esto es un ejemplo de una fiesta en paz. Este clásico debe ser el primero de miles y no el único", afirmó Jorge Barrera, presidente de Peñarol.



"Fue una reunión muy buena, ojalá que haya más. Siempre vamos a reivindicar el derecho de la localía. El Ministerio del Interior se ha comprometido a hacer el mismo esfuerzo cuando Nacional sea local", dijo por su parte Alejandro Balbi, vicepresidente de Nacional.