Los cinco grandes desafíos que tendrá Mauricio Larriera el frente de Peñarol

"Peñarol es el club que me emociona”. Esa frase le pertenece a Mauricio Larriera, quien no dejó dudas acerca de su amor por el club en medio de su presentación como entrenador aurinegro el jueves en el Estadio Campeón del Siglo.

Pero ahora la historia será otra. El técnico de 50 años ya puso manos a la obra y el martes comenzará los entrenamientos en Los Aromos junto al plantel en el que seguirá David Terans ya que el club se encargó de informarlo ayer por la tarde en sus redes sociales.

Y de cara a este año que recién comenzó, los desafíos de Larriera serán varios en Peñarol. El entrenador fue el elegido para comandar a un equipo que no tuvo un buen 2020: no logró superar la fase de grupos de la Copa Libertadores y no ganó el Torneo Apertura ni el Intermedio, pero sí cerró el año con un triunfo clásico en el Campeón del Siglo para recortar la ventaja que Nacional tiene al frente de la Tabla Anual, donde el aurinegro está tercero.

Ser campeón del Clausura será el primer gran desafío de Mauricio Larriera como entrenador de Peñarol pero también está en juego la clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores.

“Estoy ansioso por tener esa primera charla con los jugadores. El plantel si bien es amplio tiene mucha versatilidad: hay futbolistas referentes, líderes positivos, jugadores en una edad y un momento en el que quizá aún no fueron campeones y lo tienen que buscar al igual que nosotros, y chicos que tienen muy buena proyección. Es un plantel muy rico”, dijo Larriera en su presentación.

Además de lo deportivo, el flamante entrenador apuesta a los valores y dentro de Peñarol hay mucho de eso para sacar a relucir, por eso la gran apuesta será buscar sacar lo mejor de un plantel que apuesta a una revancha tras los malos resultados del 2020: “Estoy ansioso de presentarme ante los jugadores, conversar y largarnos a trabajar. Lo quiero disfrutar porque más allá del gran desafío que tenemos, hay que disfrutar también”.

Los cinco desafíos de Larriera en Peñarol

Lo primero y principal Ganar el Torneo Clausura La primera competencia de Mauricio Larriera al frente de Peñarol será el Torneo Clausura que, en principio, comenzará el sábado 16 de enero. El presidente Ignacio Ruglio ya se lo pidió públicamente en su presentación y el reto es ser campeón para luego poder pelear por el Campeonato Uruguayo.

El tiempo Como una carrera contrarreloj Una de las debilidades en la designación del nuevo cuerpo técnico de Peñarol es el tiempo. Mauricio Larriera comenzará a entrenar al plantel el martes 5 de enero en Los Aromos y apenas tendrá 10 días de trabajo para encarar la competencia más cercana en la que el equipo mirasol está obligado a conquistar.

El juego Otra filosofía El estilo de juego que Mauricio Larriera busca plasmar en sus equipos es completamente diferente al que intentaba llevar a cabo el anterior cuerpo técnico de Peñarol, aunque hay un punto en común: el sistema. El flamante director técnico carbonero suele utilizar un 1-4-2-3-1, el mismo que usó Mario Saralegui al frente del plantel.

Obligación Clasificar a la Copa Libertadores Otro aspecto clave para el nuevo cuerpo técnico de Peñarol, además de la búsqueda del Campeonato Uruguayo, es la clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores de América. El equipo viene tercero en la Anual y estaría metiéndose en la segunda fase, aunque el gran objetivo es clasificar directamente a la fase de grupos.