Candidato a presidente de Boca que sueña con armar un equipo con Cavani y más figuras

El programa de Radio Fútbol 910, que conduce el periodista argentino Juan Carlos Pasman en La Red AM 910, el candidato a presidente de Boca Juniors, José Beraldi comentó el sueño que tiene si llega a convertirse en el máximo mandatario del club Xeneize.

"Si soy presidente me gustaría traer a Felipe Melo y si estaba ahora como presidente Dani Alves no se me escapaba. Otro que me gustaría es Paolo Guerrero y Edinson Cavani que quiere pegar la vuelta", fueron las palabras de Beraldi.

Beraldi mantiene su esperanza intacta ya que Cavani, en enero, ante un medio francés declaró: "Es algo que lo estoy pensando, pero aún no lo decidí. No se si cuando finalice contrato regresaré a mi país. Ahora, volver para estar con mi familia, con mis parientes, es algo que lo analizo".

"Volver a ganar" es el lema de la lista que encabeza José Beraldi, que sueña con armar un equipo repleto de estrellas, entre ellas el delantero uruguayo, que en el mes de mayo también declaró: "Me tira Boca. Ir y colgarme del tejido como el 'Manteca'".

En el mes de agosto, su compañero del PSG, el argentino Leandro Paredes, reafirmó el gusto que tiene el salteño por el club argentino: "A Cavani le gusta mucho Boca".

En el último mes del año, las elecciones en Boca Juniors serán una realidad. Socios vitalicios, activos y quienes se encuentren tanto en el interior como en el exterior del país, al tener dos años de antigüedad, obtienen el derecho a elegir el próximo presidente del club.

Como indica el estatuto en Boca, Daniel Angelici, quien está en el mando desde 2011, no puede ser reelegido. ¿Será el turno de Beraldi y podrá hacer realidad su sueño?