"Me tira Boca. Ir y colgarme del tejido como el 'Manteca'"

Edinson Cavani formó parte del ciclo de especiales de Hablemos de Fútbol, programa de ESPN, que conduce el exfutbolista argentino Sebastián Dominguez. Esta vez, el entrevistado fue el "Matador" y dejó muchas frases interesantes y habló sobre distintos temas.

La pregunta, para un argentino, era inevitable: ¿Boca o River? El "Matador" no dudo y aseguró: "Boca es un equipo que me tira, que me gusta. Ir y colgarme del alambrado de la Bombonera como hizo el Manteca Martínez. Es parte del fútbol y del campito que tenemos en Sudamérica", aseguró entre risas.

De todas maneras, también dejó abierta la puerta para un regreso a Danubio y con un pedido especial: "Me encantaría ganar la Libertadores y si pudiera ser con Danubio sería ideal, por la formación que me dio. Me gustaría volver a ponerme esa camiseta. Es un deseo que tengo, porque juego la Champions, pero también me gustaría vivir la experiencia de la Libertadores, son experiencias que el fútbol te da, vivir ese espectáculo que refleja nuestro fútbol, ​​de donde venimos".

A su vez, también contó quién era su ídolo de chico. Pese a que primero afirma que era su hermano, agrega: "De chico miraba fútbol italiano, que era lo que llegaba en ese momento por televisión. Y al que más miraba era a Gabriel Batistuta. Y yo me repetía que tenía que ser fuerte, potente, tengo que definir en velocidad, y por eso creo que tengo algunas cositas parecidas con él".

El delantero no esquivó las preguntas sobre la derrota del PSG ante Barcelona con aquel 6-1 histórico y manifestó: "Ese partido fue muy significativo. Me pegó mucho. Nadie se esperaba lo que pasó. Empecé a no poder dormir. Me la pasaba leyendo y me preocupé, porque llegaba al entrenamiento sin haber dormido la noche anterior. El médico me calmó y me dio una pastilla para inducir el sueño. Fue un período que duró un tiempo y de a poquito pude volver a dormir con normalidad".

Por último también se refirió a la situación de los penales con Neymar: "Para mi la responsabilidad fue de Unai (Emery, director técnico del conjunto francés en ese momento). Quién es el ejecutante es algo que siempre debe estar claro antes del partido. Yo le dije a Ney 'Ney, yo pateo´, pero bueno, entramos al vestuario molestos, y ahí le dije a él lo que pensaba y quedó todo en manos del responsable del equipo y Unai decidió que el ejecutor era Neymar".